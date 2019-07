15 iulie

Divanul Persan. Povestea indianului. India devine a patra putere spațială. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 15 iulie s-au născut Rembrandt van Rijn, Iris Murdoch, Jacques Derrida, Forest Whitaker, Jean-Baptiste Charcot, Mario Kempes, Costin Neniţescu, Florin Mihăilescu, Eugen Filotti.

Pe 15 iulie sunt Sfinţii: Chiriac, Iulita, Iosif din Tesalonic și Vladimir, Luminătorul Rusiei.

Tradiţional: Ciurica, Chiriac Şchiopul, Ziua Femeilor, Circovii Mărinei.

Sunt sărbători vechi feminine, poate din matriarhat, poate de douăzeci de mii de ani, ale zeiţelor Kibele, Semele şi cabira Axiokersa, moştenite de traci, geto-daci de la pelasgi, probabil, cu siguranţă de la agatârşi, dacă nu chiar de la dolicocefalii (cu capul lung) cei misterioşi care au locuit prin toată Europa zeci, sute de mii de ani înainte de sosire brachicefalilor (cu capul rotund) indo-europeni.

Şi acum, în prezent, serbarea se ţine tot trei zile, după numărul zeiţelor pământului, rodului şi a iubirii. După obiceiul dacilor!

Se spune că astăzi, 15 iulie, este singura zi din an când o femeie poate să-şi bată bărbatul (Speranţia). Nu se împrumută, nu se dă nimic din casă. Iar Chiriac Şchiopul este prietenul nostru, Lupul Şchiop. Am mai pomenit despre aceste lucruri şi acum un an şi acum doi ani şi dacă Bunul Dumnezeu va vrea, o să prind calendarul dacilor într-un volumaş.

Dar să revenim la Divanul Persan. Vă spuneam o poveste adevărată, în care un uigur crăcănat și cu obrazul tăiat într-o încăierare, povestea povestea unui fakir indian.

În liniştea ireală a marelui deşert, Daşt-e-Lut, tabăra de noapte a negustorilor şi a tâlharilor era singurul loc unde prezenţa oamenilor se făcea simţită, pe mai multe sute de leghe. Daşt-e-Lut este un deşert tânăr, timpul încă nu a venit ca să fie o mare de nisip, deşertăciunea şi dezagregarea finală, entropia maximă minerală. Este un deşert de pământ acid, cu mulţi bolovani şi bulgări de pământ, cu dealuri şi văi produse de cutremurele groaznice care se petrec pe aici. Ici, colo, câte un tufiş, de cele mai multe ori uscat, coada ochiului înregistrează unori o mişcare furişată, un animal mic de deşert care se strecoară cu precauţie.

Caravangerii şi djete, tâlharii, îşi împărţeau mâncarea pe care o aduseseră negustorii: pâine „lavaş”, fără drojdie, curmale şi smochine uscate, struguri de Şiraz stafidiţi şi „gurbe-guşti”, carnea pisicii, nu se ştie de ce era numită aşa, un fel de „pemican” uzbek, un amestec savant de carne uscată de capră şi berbecuţ, cu un fel de dulceaţă făcută din vişine şi caise plus încă vreo treizeci de ierburi de leac pe care numai şamanii uzbeci le ştiu. Am mâncat şi eu destul pemican uzbek în călătoriile mele şi pot să spun că este mai bun decât „Jerky” din State. Are toate mineralele necesare, multă sare, vitamina C – un ajutor nepreţuit pentru călătorul care vrea să cotrobăiască colţişoare neştiute din Asia şi nu vrea să se încurce cu problematicele conserve metalice.

Aici trebuie să fac o paranteză şi să spun că am avut ocazia să consum cu plăcere „raţii de supravieţuire după războiul atomic”. Conserve din metal, titan, cred, sau un aliaj, în orice caz nu erau din tablă, sau aluminiu. Aveau doar un indice, un număr, ceea ce conţineau şi foarte clar, ştanţat, data fabricaţiei şi data expirării! Pâinea, la două kilograme, avea termen de valabilitate de 50 de ani. Carnea, legumele, 40 de ani. Şi trebuie să vă spun că aveau un gust deosebit de bun. Cei de la care am achiziţionat proviziile mi-au spus că nu necesită condiţii speciale de depozitare şi am verificat acest lucru în călătoria spre Tibet, când la plus 50 de grade, când la minus 20 cu maşina hurducăind tot timpul pe pistele dificile alpine.

Dar, să revenim… Negustorii au împărţit hrana lor cu amărâţii de djete, care se făcuseră tâlhari de pustiu din sărăcie şi disperare, nu din lăcomie şi rea credinţă!

Apoi fakirul şi-a dres glasul, a deschis ochii şi a spus:

Milostivă căpetenie de pustiu, curajoşi războinici djete, înţeleaptă călauza a caravanei, cinstiţi negustori şi dragi prieteni, după cum vedeţi după turban şi tatuajele mele fac parte din casta pe cale de dispariţie a brahmanilor. Şi, tot după cum vedeţi, sunt foarte tânăr! Tatăl meu a făcut parte dintre credincioşii thugi, adoratorii zeiţei Kali. Nu am pomenit mai multă credinţă, bunătate şi spirit de sacrificiu ca la tatăl meu. A murit în explozia de la Bhopal, acum doi ani, pe 2 decembrie 1984 (istoria noastră se petrecea în vara anului 1986). Cu multe luni înainte, tatălui meu i s-a arătat zeiţa Kali în vis şi a spus că multe vieţi se vor pierde şi zeiţa a arătat spre intrarea în oraşul Bhopal. Tata a încercat să convingă pe locuitorii de acolo să părăsescă regiunea. Unii l-au crezut şi au plecat. Alţii, nu şi l-au înjurat. A luat şi bătaie. A fost şi arestat două zile pentru tulburarea liniştii publice. Dar, a venit ziua exploziei. Tata era acolo. Mii de oameni au murit pe loc, alte zeci, poate sute de mii de mii şi-au pierdut lumina ochilor.

Am plâns şi l-am jelit un an de zile. Ce folos că oamenii, recunoscători, i-au făcut tatei un altar şi-l socotesc sfânt pentru că le-a scăpat viaţa. Eu rămăsesem fără ce aveam mai scump pe lume: tata! Nu eram săraci, nici bogaţi, dar ne descurcam, nu aveam grija zilei de mâine. Dar tata era izvorul permanent de înţelepciune, ştiinţă, bunătate. Când nu ştiam ceva, îl întrebam pe tata! El ştia, era blând şi bun şi întotdeauna găsea o vorbă bună de sprijin, de încurajare. Ştiţi ce a făcut când am rămas corijent la matematică? Mi-a cumpărat o bicicletă de curse, pe care mi-o doream imens! A zâmbit şi mi-a spus: cu sau fără matematică, rămâi tot băiatul meu iubit. Am înţeles şi am învăţat pentru corijenţă de i-am uimit pe profesori, mi-au dat nota maximă!

Aici trebuie să fac o paranteză şi să spun că o să vă povestesc altădată ce legătură există între indieni şi matematică şi cum au uimit ei lumea întreagă!

Vă daţi seama, nobili ascultători, urmă tânărul brahman, că eram total debusolat şi fără scop şi speranţă. Când, aud, că undeva, în Nord, în spre Kaşmir există un înţelept adevărat, un yoghin perfect, pe care merită să-l ai ca maestru, să-l urmezi în viaţă. Căutam un simulacru de tată, mă înţelegeţi, nu? „Bale”, veni aprobarea unanimă a celor prezenţi. Istoria îi captivase atât pe djete cât şi pe negustori. Era adevărată, se întâmplase de curând…

Şi am plecat la drum, urmă tânărul. Am întrebat în dreapta şi în stânga până am ajuns la casa, modestă, dar curată şi bine întreţinută a yoghinului. Acolo, în poartă, păzea un singh, după turban, care acoperea cu dificultate părul lung „kesh”, brăţara „kara”, după barbă şi mai ales după pumnalul „kirpan”. Îi dau bineţe şi îl întreb dacă este casa maestrului yoghin şi dacă pot să-l văd. Da, este casa maestrului, dar de văzut mai discutăm, răspunse paznicul zâmbind. I-am spus repede povestea mea. Da, spuse paznicul, şi eu sunt yoghin, unul dintre ucenicii maestrului, asta îmi aduce aminte de o poveste de demult şi dacă îi descifrezi pilda te las să intri la maestru. Paznicul singh se aşeză pe vine, o poziţie comodă în Orient şi începu să povestească:

Ei, de acum ştiţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, mâine, poate, poate niciodată, că aşa a lăsat Şeherezada şi în vinele mele mai curge o picătură din sângele ei!

Am pomenit de povestea indianului pentru că în emailul meu a poposit o informație.

India lansează astăzi, 15 iulie, dacă totul merge bine, racheta lunară Chandrayaan-2, care are rolul să depună la Polul Sud al Lunii un Rover, denumit Pragyan. Adică, în sanskrită, ”înțelepciunea”. Se estimează că modulul lunar, un robot cu șase roți va ajunge pe solul lunar pe 6 septembrie, dacă totul o să meargă bine. Se crede că Polul Sud al Lunii poate ascunde apă, sub formă de gheață.

Este a doua lansare în direcția Lunii a Indian Space Research Organisation’s (ISRO). Prima, Chandrayaan-1 (în fotografia din titlu, în timpul montării) din 2008 a plasat un robot în jurul Lunii și a declanșat un val de euforie națională în India: India devenise a patra putere spațială, după SUA, Rusia și China.

Lansarea de astăzi consolidează poziția Indiei în clasamentul puterilor spațiale. India are protocoale de cooperare pntru explorarea spațiului cu China, Rusia, Japonia și Agenția Spațială Europeană. Cu SUA cooperează prin intermediul unui particular, Elon Musk, având un protocol de cooperare cu SpaceX. După cum se știe legăturile Indiei cu guvernul SUA nu sunt excelente pentru că autoritățile americane au sprijinit întotdeauna în mod ciudat și paradoxal eternul inamic al Indiei, cu care India are grele probleme de graniță și nu numai: Pakistan.

Acum citiţi-mi horoscopul, este bine calculat, bine întocmit, bine intenționat şi eu îl citesc cu plăcere!

Așa cum vă spuneam, yoghinul singh își va spune povestea, poate mâine, poate niciodată, pentru că totul este o poveste, în care mereu şi mereu, mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Simţi că tensiunea urcă în jurul tău. Astăzi, în forul tău interior, nu eşti de acord cu ceea ce se întâmplă. Dar, nu te enerva din cauza unor detalii. Respectă regulile jocului social! O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp. Nu uita că într-o colonie cititul cărţilor este un obicei ciudat şi… rar! Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Civilizat, cu politeţe, dar ferm!

TAUR Fiecare problemă are soluţia ei! Energic şi inspirat, azi poţi aborda problemele tale materiale, situaţia financiară, cheltuieli şi venituri. Trebuie să fii optimist, o să rezolvi situaţia! O zi foarte potrivita ca sa iei initiative curajoase, atat in domeniul tau de activitate, cât, mai ales, în domeniul banilor, al finanţelor tale. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Azi ai chef sa manânci ceva special. În lipsa unor alte satisfacţii, dar nu te păcăli singur ca poţi sa slăbeşti mâncând multă îngheţată!

GEMENI Astăzi te poţi prinde în propria capcană. Ţine bine minte minciunelele de amor pe care le spui foarte uşor! E o zi importantă prin alegerile, deciziile, pe care le iei. Nu mai poţi amâna! Cu moderaţie, mai ales în relaţiile cu anturajul şi poate şi cu atenţie la toanele şefilor, vei evita neplăcerile. Veşti bune de departe. Luni este o zi când toată lumea este sub presiunea gândului că „iar nu am făcut nimic săptămâna trecută şi nici săptămâna asta nu am început bine”, aşa că ceva trebuie să începi să faci astăzi!

RAC Timpul te-a ajuns din urmă. Atenţie, însă, azi conjunctura este favorabilă doar în domeniul sentimental! Dar, o zi liniştită. Bucură-te de ea, pentru că zilele de pace sunt tot mai rare. Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu în repeteţie, care încă nu a fost bine montat, te complaci in continuare în jocul tău amoros. Pentru că, se pare, obişnuinţa este o a doua natură! Dar, trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare…

LEU Nu îţi e foarte clar de ce trebuie să ţii seama de cei din jurul tău. Doar tu eşti regele junglei! Azi, pentru deliciul democraţiei, sfătuieşte-te cu cei din jur şi cere aprobarea şefului. Nu te repezi, din nou, să faci promisiuni, chiar dacă inima ta bună şi generozitatea ta, alţii o numesc „sfântă naivitate” te împing de la spate. Şi, mai ales nu cataloga oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine, ca Leu, din care te alegi cu o imagine distorsionată asupra realităţii. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă, nu este bine să încremeneşti în poză!

FECIOARĂ Astăzi te macină o curiozitate teribilă. Nu te potoleşti până când nu afli ceea ce te interesează. Dar, ai pierdut ziua şi aveai atâtea lucruri importante de făcut. Organizează-te mai bine! Dimineaţa. de fapt mai toată ziua, poţi să ceri o favoare sau o inlesnire de la anturaj, adica de la prieteni sau de la familie, pentru că la serviciu eşti aşa de ocupat că nu ai nici o şansa! Evită incidentele domestice şi nu supralicita, fii scurt în discuţiile cu anturajul la serviciu sau cu familia.

BALANŢĂ Ziua este densă şi obositoare, totuşi primeşti o informaţie care îţi confirmă că eşti pe drumul bun. Către o vacanţă minunată, sau către un succes profesional, ai liberul arbitru să decizi! Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intentionat, sa te conduca si să-ti organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur. Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intenţionat, sa te conducă şi să-ţi organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur.

SCORPION Nu te lăsa influenţat de bârfele de culoar. Te vorbesc pentru că le e teamă de tine! Încercă să aplanezi, ia-le covrigi şi cafea, să nu muşte mâna care le dă de mâncare. Dacă nu, veninul! Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent şi să ai ultimul cuvânt. Este vorba de mimetism social, nu de cine ştie ce ce trăiri complexe, sau de tehnici psihice. Încerci să supravieţuieşti! Un coleg de la serviciu, sau unde activezi, iţi solicită azi ajutorul. Vezi exact despre ce este vorba, să nu promiţi degeaba!

SĂGETĂTOR Fericiţi fie făcătorii de pace! O parte dintre nativi trebuie să dea dovadă de diplomaţie ca să evite nişte conflicte inutile, probabil la serviciu. S-ar putea să ai de mediat şi acasă! Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Astăzi, nu-ţi stabili nici un program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Nu ai frică, păstrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!

CAPRICORN Conjunctura îţi indică să fii prudent, afacerea, combinaţia, pe care o pui la punct pare riscantă. Poţi pierde mici avantaje imediate, aproape sigure, pentru mari avantaje iluzorii. Iluziile pe care ţi le-ai facut in ceea ce privea pregatirea şi performanţa unor persoane din anturajul tau se spulberă azi ca fumul de ţigara! In orice caz, trebuie sa dai dovada de discretie, diplomatie si eleganta. Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea şi în viitor o perspectivă mai bună.

VĂRSĂTOR Vezi niște ochi frumoşi! Se spune că ochii sunt fereastra sufletului. Dacă ştii să faci complimente, ţi se trec multe cu vederea! Astăzi vorbeşte calm, frumos şi politicos, aşa poţi să convingi! Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea de către tine a unor persoane din sfera autoritaţii publice. „Funcţionarul de la ghişeu”, reprezentantul omnipotent şi puţin binevoitor al unui stat la fel de mitocan şi corupt, acest Bau-Bau al oamenilor obişnuiţi şi în special al micilor întreprinzători. Aşa că lasă pe mâine!

PEŞTI Astăzi poţi să ai o discuţie importantă. Clarifici unele situaţii şi ştii şi tu cum stai, la ce să te aştepţi. E indicat să eviţi persoanele care te-au înşelat, decepţionat, în mod repetat! Nu face eroarea fatala sa-ti subestimezi duşmanii, mai ales in dragoste, pentru că dacă calci pe dinţii greblei, te loveşte coada in cap! Doar suntem o naţiune de ţărani şi fiecare avem o greblă virtuală! Pe de altă parte, domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste sau examene, nişte praguri, obstacole, termene. Schimbarea care pare că are loc în sufletul tău este doar de suprafaţă, de fapt răspunzând unor comandamente sociale.

