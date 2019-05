Sandra, Sabrina sau Modern Talking, pregatiti de show la Diskoteka Festival! Stadionul este aproape gata, recuzită originală din anii 80-90

Scena pe care legendele muzicii anilor 80-90 vor urca în Timișoara, în perioada 31 mai – 2 iunie, este aproape gata. Sandra, Sabrina, Modern Talking, Snap sau Ace of Base își vor ține show-urile într-un cadru de poveste, construit cu luni înainte de marele festival și care beneficiază, printre altele, de elemente de decor orginale din anii 80-90.





Cu un concept unic în Europa, importat din Rusia și așteptat de câțiva ani buni în țara noastră, DISKOteka promite să fie evenimentul anului și să încânte publicul român, dar și străin, cu peste 50 de artiști care au dominat topurile muzicale mondiale ani întregi în perioada de glorie a muzicii Eurodance.

Mașină de miliție și elemente de decor originale

Pentru a reface atmosfera specifică perioadei 80-90, organizatorii Diskoteka Festival au adus pe stadionul Dan Păltinișanu elemente de decor simbol ale perioadei în care Modern Talking sau Sabrina se auzeau peste tot.Cu toate că investiția pentru a aduce décor orginal a fost mai mare, aceștia au mizat pe faptul că mirosul și frumusețea anilor 80-90 chiar pot fi păstrate de elementele de atunci.

Artiști de top și momente speciale

În cele 3 zile de festival vor concerta nume mari precum Thomas Anders – Modern Talking, Sandra, CC Catch, La Bouche sau Sabrina. Hituri ca „What Is Love”, „(I'll Never Be) Maria Magdalena”, „Daddy Cool” sau „Be My Lover” se vor auzi pe cele 5 scene începând de la 12:00 până la ora 02:00. Pe langă piese premiate la nivel mondial cu discuri de aur și platină, festivalul pregătește pentru publicul prezent și trei momente dedicate lui Michael Jackson, Freddie Mercury și Prince.

Desfășurare de forțe impresionantă

Aflat la prima ediție în Europa, DISKOteka Festival marchează un număr impresionant de resurse puse în joc, pentru ca cele 3 zile de distracție să fie memorabile. O echipă formată din peste 150 de oameni lucrează zi și noapte pentru festivalul care a depășit de mult granițele on-line-ului. 100.000 de postere, 10.000 de bannere stradale și peste 150.000 de flyere, toate acestea au împânzit orașele țării, într-o mobilizare fără precedent.

“ Am avut și avem o comunicare 360. Am acoperit atât partea outdoor prin bannere strădare, afișe și flyere, dar și partea de media tradițională și online. Am avut până acum peste 4200 de apariții TV, în presa scrisă și online. Pe lângă asta, DISKOteka beneficiază de propriul radio și TV on-line care au aplicații optimizate atât pentru Android cât și pentru iOS, dar și de ziar propriu.”, spun organizatorii DISKOteka.

