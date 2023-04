Directorul muzical care a descoperit-o pe Madonna și a înființat Rock and Roll Hall of Fame, a murit la 80 de ani

Seymour Stein a contribuit, de asemenea, și la înființarea Fundației Rock and Roll Hall of Fame și a fost el însuși inclus în Rock Hall în 2005. A murit de cancer, duminică, în Los Angeles, potrivit unui anunț făcut de familia sa.

La doar 20 de ani a cofondat Sire Records

Originar din New York, Stein a lucrat în timpul verii la casa de discuri King Records din Cincinnati, casa de discuri a lui James Brown, urmând ca la doar 20 de ani să cofondeze Sire Productions, care în curând a devenit Sire Records.

Era cunoscut mai ales pentru cunoștințele și aprecierea profundă a muzicii. „Gustul lui Seymour în materie de muzică este întotdeauna cu câțiva ani înaintea tuturor celorlalți”, a declarat managerul Talking Heads, Gary Kurfirst, pentru Rock Hall în momentul în care Stein a fost inclus în club.

Cea mai profitabilă descoperire pentru Sire Records a fost în 1980, atunci când Stein a ascultat caseta unei cântărețe și dansatoare, care era puțin cunoscută în New York, pe nume Madonna.

„Mi-a plăcut vocea Madonnei, mi-a plăcut cum se simțea și mi-a plăcut numele Madonna. Mi-a plăcut totul și am ascultat-o din nou”, a scris el în cartea sa de memorii „Siren Song”.

S-a întâlnit cu Madonna în timp ce se afla în spital din cauza unei infecții la inimă, iar atunci când a venit, Madonna nici măcar nu a fost interesată să audă că lui Stein i-a plăcut demo-ul ei, ci era interesată să se angajeze.

Depeche Mode, printre formațiile celebre care au înregistrat cu Sire Records

Printre artiștii Sire s-au numărat, de asemenea, Ice T, The Smiths, Depeche Mode, The Replacements și Echo and the Bunnymen, alături de cei mai consacrați Lou Reed și Brian Wilson.

Seymour Stein a avut două fiice, cineasta Mandy Stein și Samantha Lee Jacobs, care a murit de cancer la creier în 2013, iar ani mai târziu de la divoțul de soția lui a dezvăluit că este homosexual, potrivit The Guardian.