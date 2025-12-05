Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!

Războiul din Ucraina a intrat într-o fază evidentă de uzură, în care Rusia mizează pe timp, mobilizare extinsă și erodarea sprijinului politic occidental. Ucraina continuă să reziste, însă dependența sa de ajutorul militar constant rămâne critică atât pentru a împiedica noi avansuri rusești, cât și pentru a-și recăpăta inițiativa strategică.

Pe plan diplomatic, discuțiile dintre Statele Unite și Ucraina au continuat la începutul lunii decembrie, în contextul în care Washingtonul încearcă să contureze o perspectivă de pace sustenabilă. Oficialii americani și ucraineni au avut mai multe runde de consultări, iar administrația americană a subliniat că obiectivul său este o pace durabilă, care să garanteze securitatea Ucrainei, nu impunerea unui termen artificial pentru încheierea conflictului.

Kremlinul a anunțat însă că nu va comenta public rezultatele acestor discuții, semnalând fie o respingere tacită a propunerilor, fie dorința de a-și păstra o marjă de manevră diplomatică. Moscova insistă că negocierile „reale” privind arhitectura de securitate europeană se poartă cu Washingtonul, nu cu Kievul sau capitalele europene, și a cerut reafirmarea pozițiilor discutate anterior la întâlnirile bilaterale SUA–Rusia.