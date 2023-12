Diplomat american, arestat pentru spionaj în favoarea Cubei

Spionaj în Statele Unite, unde un diplomat de la Washington a fost reținut de autorități și plasat în arest. Manuel Rocha, în vârstă de 73 de ani, a fost arestat în Miami în baza unei plângeri penale. El a reprezentat SUA ca ambasador în mai multe state precum Bolivia, Italia, Honduras, Mexic și Republica Dominicană.

De asemenea, diplomatul acuzat de spionaj a lucrat ca expert în America Latină pentru Consiliul Național de Securitate.

Spionaj la nivel înalt în SUA

Fostul ambasador american este acuzat că a servit în secret ca agent în favoarea intereselor Cubei comuniste, potrivit The Associated Press. Mai multe detalii cu privire la activitatea de spionaj a lui Manuel Rocha sunt așteptate în orele următoare. El urmează să fie prezentat unei instanțe în cursul zilei de luni.

Rocha are o carieră diplomatică de 25 de ani, care s-a desfășurat atât sub administrațiile democrate, cât și sub cele republicane. Manuel Rocha a servit cea mai mare parte în America Latină, în timpul Războiului Rece.

Autorii acuzațiilor de spionaj susțin că, din informațiile Departamentului de Justiție, Rocha că a lucrat pentru a promova interesele guvernului cubanez.

Cei implicați refuză să comenteze

Soția lui Rocha, Karla Wittkop Rocha, a refuzat să comenteze această afacere de spionaj, când a fost contactată de AP.

„Nu am nevoie să vorbesc”, a spus ea înainte de a închide telefonul.

Departamentul de Justiție a refuzat, de asemenea, să comenteze acest subiect destul de delicat.

Spionaj în Statele Unite

Legislația federală din Statele Unite impune persoanelor care fac oferte politice pentru un guvern sau o entitate străină să se înregistreze la Departamentul de Justiție.

În ultimii ani autoritățile americane au dat curs unui număr mai mare de sesizări care privesc lobby-ul străin ilicit. Anchetele penale s-au înmulțit în astfel de cazuri. Iar din ce în ce mai multe persoane, acuzate că au servit interesele unor state străine au ajuns la închisoare.