Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, le-a povestit anchetatorilor cum a reușit s-o bage pe Alexandra Măceșanu în casă, deși pe stradă se aflau două polițiste. Acesta a declarat că i-a fost frică atunci când o avea pe fată pe bancheta din spate și încerca să bage mașina în curte.

Când se întâmășa asta, Alexandra fusese deja bătută şi zăcea inconştientă în mașină. Gheorghe Dincă le-a povestit anchetatorilor, la două zile după ce a fost prins, cum a răpit-o pe Alexandra şi cum a reuşit s-o bage în curtea casei.

„În jurul orei 10.00, am văzut că fata se afla pe marginea străzii, în comuna Dobrosloveni, judeţul Olt. Eu mersesem spre Osica, dar m-am întors pentru a aduce o piesă cuiva din Osica, cu care vorbisem la telefon. Eram cu autoturismul marca Renault Megane cu număr de înmatriculare OT-48-WYW. Fata a urcat pe bancheta din spate, pentru că pe scaunul dreapta faţă aveam nişte acte şi o pălărie”, a declarat Dincă.

Dincă a relatat cum a atacat-o pe fată în zona Liceului Mihai Viteazul, acolo unde aceasta ceruse să coboare.

„Am coborât din maşină şi am urcat lângă ea, pe scaunul din stânga spate. Atunci am lovit-o cu palma peste faţă. S-a dat cu capul pe spate şi s-a lovit de geamul uşii şi de stâlp.

Fata şi-a pierdut cunoştinţa şi am scos cureaua de la pantaloni şi i-am legat mâinile la spate. M-am dat jos din maşină şi m-am urcat la volan şi am condus spre casă. Am mers prin zona digului spre casă”, a mai spus Dincă.

Chiar în ziua în care acesta o ducea pe Alexandra acasă la el, pe strada sa avea loc o înmormântare. Alături de vecinii îndoliați care luau parte la înmormântare, erau și două polițiste.

„Acasă, am oprit pe dreapta pe drum, fata fiind aplecată cu capul înainte, rezemată în scaunul din faţă. Am văzut în apropiere două femei poliţist şi m-am temut că eu sunt urmărit. Am traversat strada şi am mers şi am deschis porţile”, a mai spus Dincă când și-a recunoscut faptele, potrivit Adevărul.

