Sport Dinamo s-a schimbat la față. Echipa din Ștefan cel Mare a ajuns pe podium în Superligă







Dinamo s-a impus, vineri seară, pe teren propriu, scor 1-0, în confruntarea cu Unirea Slobozia, din etapa a 9-a a Superligii. „Câinii” continuă un sezon bun, comparativ cu dezastrele trăite în edițiile precedente ale campionatului intern. Singurul gol al întânirii disputate pe stadionul „Arcul de Triumf” a fost marcat de Cătălin Cârjan, în minutul 32 al confruntării.

„Roș-albii” au un procentaj maxim, în acest sezon, pe teren propriu, pentru că au reușit să câștige toate cele patru confruntări. ei au urcat pe poziția a 3-a a clasamentului, cu 15 puncte. Lideră e CFR Cluj (18 puncte), urmată de Universitatea Craiova (15 puncte) - ambele cu un meci mai puțin disputat. Poziția a 4-a a ocupată de Oțelul Galați, cu două jocuri în minus.

FC Dinamo Bucureşti - Unirea Slobozia 1-0 (1-0), Stadion Arcul de Triumf - Bucureşti A marcat: Cătălin Cîrjan (32). Arbitru: Andrei Moroiţă (Ploieşti); arbitri asistenţi: Florian Alexandru Vişan (Galaţi), Daniel Vlase (Galaţi); al patrulea oficial: Ionela Alina Peşu (Mangalia) Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Mircea Orbuleţ (Bucureşti) Observatori: Andrei Ioniţă (Bucureşti) - CCA, Marian Ivan (Braşov) - LPF.

Euforie până la revenirea la antrenamente

„O revenire foarte frumoasă după această pauză. O să ne bucuram de această seară până luni, când ne întoarcem și pregătim următorul meci. Cred că am făcut mai multe faze frumoase în prima repriză, asta repetăm la antrenamente. A doua repriză a fost mai grea, am alergat pentru echipă și am luat punctele”, a spus, la final, autorul golului, Cătălin Cârjan.

Cel care a remarcat că jucătorii care au luat locul accidentaților au făcut-o foarte bine și au suplinit perfect absențele.

„Am avut accidentați, dar cei care i-au înlocuit au intrat foarte bine. Ei muncesc în fiecare zi. Cine intră dă totul pentru Dinamo, pentru a face suporterii fericiți. Au avut și ei ocazii, Golubovic a fost excelent, și-a făcut treaba foarte bine, a scos 2-3 mingi grele, suntem foarte fericiți.”