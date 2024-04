Politica Diana Șoșoacă, ridiculizată de noua iubită a lui Silvestru. Și noua blondă are partid







Diana Șoșoacă a fost aspru criticată de blonda cu care s-a afișat zilele trecute soțul ei, Silvestru Șoșoacă. Femeia a ieșit la atac împotriva senatoarei, semn că nu vrea să se lase călcată în picioare.

Blonda, pe numele ei Elena Valentina Cioancă, o acuză pe senatoare că e o mincinoasă și că tot ce a reușit a fost cu ajutorul soțului ei. În plus, o întreabă ironic pe Diana Șoșoacă dacă resimte gelozie pentru ipostazele în care a fost surprins soțul său.

Diana Șoșoacă, criticată de blonda lui Silvestru

„Dianino eu am, ce tu nu ai.

Fii atentă :

Tu: grasă, 136 kg în viu, cu partid construit de soț, urâtă, mincinoasă, frustrată, PETROMUL, NĂSTASE, DIJMARESCU.

EU: frumoasă, deșteaptă, sexy, empatică, slăbuță, numai bună de măritat, cu partid construit pe forțe proprii. Nu am vândut PETROMUL, nu am fost în guvernul Năstase, nu am fost în nicio funcție a statului român.

Nu am mamă mare masoancă în clubul celor 33 din Franța, Bilderberg, stăpânii lumii, nu am admiratori care să îmi pupe pozele, poate unii care îmi pupă doar mâinile în semn de respect la cele mai înalte întâlniri politice”, a scris femeia pe rețelele sociale.

Și a continuat, menționând că ea nu a mâncat banii românilor și nici nu a făcut circ în Parlamentul României așa cum s-a făcut Diana Șoșoacă cunoscută.

Elena Valentina Cioancă o mai acuză pe senatoare că umblă cu interlopi și frecventează adesea cluburile de manele, lucru pe care ea nu le face.

Blonda spune că nu înțelege de ce Diana Șoșoacă se plânge acum că a rămas fără soț, după ce chiar ea l-a dat afară din partid și s-a dezis de el.

Cine este blonda cu care a fost surprins Silvestru Șoșoacă

Elena Valentina Cioancă, în vârstă de 38 de ani, este președintele unei formațiuni politice numită Uniunea Familiei Românești. Partidul este caracterizat ca având o „tentă naționalistă” și promovează păstrarea valorilor tradițional-creștine.

Elena Cioancă are o experiență mai veche în politică. În 2012, a fost pentru o scurtă perioadă vicepreședinte al organizației de Bistrița a partidului Forța Civică, condus de Mihai Răzvan Ungureanu, care ulterior a devenit premier și șef al SIE.

La acea vreme, presa o numea „blonda lui MRU”.

În replică, Silvestru s-a apărat spunând că după ce a depus actele de divorț cu Diana Șoșoacă, s-a întâlnit cu Elena Valentina Cioancă, dar totul a fost în scop politic.

Tot acesta a dezvăluit că a depus actele de divorț, că este „o bucurie pentru el” și că se luptă cu fost soție doar pentru nume, potrivit româniatv.net.