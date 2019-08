„Mircea” a parcurs peste 8.500 mile marine, în 93 de zile de marș, și a acostat în 12 porturi, unde au urcat la bord peste 12.000 de vizitatori. Cei 103 cadeți, între care și 13 studenți străini, au fost așteptați, în dana militară a portului Constanța, de sute de rude și prieteni, care i-au așteptat cu sufletul la gură. Până nu s-au terminat însă ceremoniile militare de primire a oficialităților la bordul navei școală, cadeții nu au putut coborî să se vadă cu cei dragi. Astea sunt regulile încă din 1939, de la prima acostare a bricului care venea din șantierul Hamburg, unde a fost construit.

La acest voiaj, „Mircea” a urmat exact traseul din urmă cu 80 de ani. A fost un voiaj cu multe provocări și multe noutăți, spune comandantul Mihai Târhoacă. Ca și provocări, a fost prezența la bord a unor cadeți străini de la academiile navale din Albania, Bulgaria, China, Franța, Polonia, Portugalia, Turcia și Ucraina, dar și vizitele marinarilor români la ambasadele române din Paris și Haga. Iar acostarea în Spania a avut loc fix în data de 26 mai când, cu toții, au coborât să voteze pe alegerile europarlamentare. Nu pot uita nici faptul că în portul Southhampton au tras lângă dana de unde Titanicul a plecat în primul și ultimul său voiaj.

In afara de o furtună de gradul 5, pe care au trecut-o cu bine, nu au fost alte incidente. Cadeții, elevi și studenți, au navigat cu nava școală folosind și velele. Au avut timp să învețe tainele meseriei de marinar. Fetele au lucrat cot la cot cu băieții. Acum, la final de voiaj, Diana Mureșan, studentă la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, secția Navigație, știe exact ce va face când va termina facultatea. “Aici am învățat foarte multe lucruri. Sunt foarte mândră că am un bagaj pentru viitoarea mea carieră de marinar. Cea mai grea a fost distanța față de ai mei, dar pe navă nu pot să zic că a fost ceva foarte greu. Cu ajutorul colegilor mei, am reușit să trecem peste toate”, spune frumoasa marinăreasă.

Își aduce aminte, râzând, că toți cadeții au primit botezul mării. “Am fost botezați cu apă din Marea Mediterană, nu mi-a fost frică de loc. Nu a fost ceva de speriat. Iar furtuna nu a fost atât de rea, am trecut peste”, povestește acum tânăra venită la Constanța, la studii, tocmai din Maramureș. “Am terminat liceul militar la Alba Iulia și am avut de ales in cariera militară. Mi s-a părut că Academia Navală îmi oferă cele mai multe oportunități pe viitor. Mă pregătesc să devin un bun ofițer al Armatei Române. Nu mi se pare imposibil să devin comandant de navă. Cu multă ambiție și muncă reușești orice”, ne salută, apoi, Diana Mureșan, coborând grăbită să își îmbrățișeze părinții.

