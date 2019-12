Silviu Predoiu a fost director adjunct al SIE din 2005 până în 2018, de două ori fiind și director interimar al Serviciului de Informații Externe. În ultimul timp s-a afirmat că Predoiu a devenit consultant la partidul Pro România, condus de Victor Ponta.

„Serviciile secrete au influență în politică pentru că vrea politicul”

El a făcut afirmații explozive, citate de Flux 24, despre implicarea serviciilor în politica românească și de felul în care România a gestionat situația din Republica Moldova unde au avut loc două răsturnări spectaculoase de situație în doar câteva luni.

Le reproducem mai jos:

”Predoiu: Serviciile secrete au influență în politică pentru că vrea politicul. Pentru că politicul vine la servicii nu să le ceară, ci să le întrebe ce să facă. Aceasta este problema. Nu spune: „uite ce vreau eu să fac pe spațiul X, în baza informațiilor primite, am ajuns la concluzia că asta trebuie făcut”. Politicianul spune în schimb: „Dar dumneavoastră ce credeți că ar trebui să fac pe spațiul X?

Europa Liberă: Și raporturile acestea s-au inversat demult sau tot timpul au fost inversate?

Silviu Predoiu: Se poate pune o asemenea întrebare, chiar și în formula pe care mi-ați spus-o. Aici apare și o problemă a serviciilor. Poate să fie cineva care să spună: „Îmi pare rău, nu e în competența mea să vă spun aceste lucruri. Eu pot în continuare să vin cu date suplimentare, care să vă ajute să vă fundamentați deciziile”. Sau poate să fie cineva care să spună: „Las’ că te învăț eu ce să faci”.

Europa Liberă: Deci președinții, prim-miniștri, oamenii importanți în stat ar putea să aibă, până la urmă, niște prieteni sau niște persoane din servicii, de la care să primească „sfaturi”.

Silviu Predoiu: Pentru asta s-au inventat consilierii – nu că sunt eu în calitate de consilier – pentru asta ar trebui să găsească consilieri.

Europa Liberă: Dar, mai înainte, ați spus că ei vin la servicii tocmai să ceară răspunsuri.

Silviu Predoiu: Da, au fost foarte multe situații, din păcate. Nu eu o spun, presa a spus despre „petreceri în vie”, despre „discuții în sufragerie”… Nu e nimic imoral în ele. Problema este – ce se întâmplă acolo, ce se discută.”

”Această informație nu a deranjat nici Bruxellesul, nici Bucureștiul, cu atât mai puțin Moscova”

Un fragment din acest interviu, citat de Flux 24, este legat de modul în care România gestionează situația din Republica Moldova. Trebuie spus de la început că generalul se referă la situația din timpul Guvernului condus de Maia Sandu, făcut și cu girul socialiștilor: „Poți să definești pe cineva raportat la ce urmărești. Rusia ce poate să fie? Deocamdată, am aflat, spre exemplu, că Rusia și Bruxelles-ul sunt foarte mulțumiți de evoluțiile din Moldova. Și noi am fost mulțumiți de evoluțiile din Moldova, conform declarațiilor oficiale. Mă refer la defuncta alianța ACUM cu Partidul Socialiștilor. Bruxelles-ul a fost mulțumit și Moscova a fost mulțumită, și Bucureștiul a fost mulțumit, conform declarațiilor. De aici s-a putut înțelege că România s-a aflat în parteneriat cu Rusia în ceea ce privește Moldova, eu nu am înțeles altceva.

Dacă toți suntem la fel de mulțumiți de evoluția din Moldova, atunci cel puțin pe Moldova să edificăm rapoartele noastre cu Rusia! Avem poziții similare, din momentul ce suntem toți la fel de mulțumiți de rezultatul de acolo: și Bruxellesul, și Moscova, și Bucureștiul. Restul, rămâne de văzut, da. Alegerile din Moldova cam patinau către altceva. Sunt rezultate, evident pozitive pentru partidul socialist, al cărui lider declara, filmat în secret, iarăși, în urmă cu vreo două luni și jumătate, că primește finanțare periodică de la Moscova. Nu? Dar această informație nu a deranjat nici Bruxellesul, nici Bucureștiul, cu atât mai puțin Moscova, ar fi culmea să o deranjeze, deci înseamnă că totul a fost ok, nu?”

Te-ar putea interesa și: