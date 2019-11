După dezvăluirile privind modul în care a fost executat de DNA, Bălășescu a oferit detalii incendiare despre motivele pentru care a ajuns să fie aruncat în pușcărie, deși era unul dintre cei mai temuți și mai profesioniști procurori din România, scrie Luju.

Acesta vorbește despre un procuror și o judecătoare care ar fi dat bani cu camăta, precum și despre amenințările pe care le-ar fi primit atât el, cât și fratele sau. Mai mult, Max oferă ți un nume: procurorul Valentin Macovei, fostul soț al Monicăi Macovei.

La finalul dezvăluirilor, acesta a dat asigurări că va reveni cu un nou episod în care va devoala identitatea judecătoarei implicate în acest caz.

Iată dezvăluirile făcute de Maximilian Bășlășescu, vineri seara, 1 noiembrie 2019, pe pagina sa de Facebook:

„Seria a V-a a statului de drept, binom SRI-DNA, aliante subterane, conivente si furturi in devalmasie….

Seria asta este nucleara (vorba unui clasic in viata), pentru ca nu am relatat-o decat la persoane foarte apropiate. O sa scurtez mult sa nu va plictisesc in lectura, vreau doar sa va avertizez ca sistemul lucreaza si prin interpusi.

Ok, lets go.

In 13.10.2011 fac mai multe perchezitii domiciliare si la domiciliul unuia din inculpati gasesc zeci de aparate de interceptare, inregistrare si bruiere in mediul ambiental. Se trimit toate la SRI, se face expertiza si rezulta ca toata aparatura ridicata incalca legea sigurantei nationale si detinatorul Dobrescu Sebastian este un infractor, dar nici pana azi nu se face nimic.

In acel moment, cand vine expertiza, nu fac nimic, pentru ca unul din ofiterii de politie care asculta interceptarile in ‘dosarul vrajitoarelor’ imi spune, dupa ce asculta interceptarile lui Dobrescu Sebastian: ‘Sefu’, e jale’. Eu: ‘Adica?’. El: ‘Din interceptari rezulta ca un procuror Vali si o judecatoare prin intermediul lui Sebi dau bani cu camata la tigani’. Eu: ‘Atunci sesizam DNA’. ‘Bine, iti trimit CD-ul’.

Iau CD-ul, sun un procuror de la DNA si ii spun: ‘Cred ca am ceva pentru dvs, eu nu am competenta’. Ea: ‘Te astept’. Iau CD-ul si il duc (fara adresa oficiala sau ordonanta de disjungere – greseala mea – dar lucram pentru o cauza comuna, am zis eu). Dupa 3 zile, ma cheama si imi spune: ‘Ia CD-ul, nu este de competenta noastra’. Eu: ‘Doamna, un procuror si un judecator dau bani cu camata la tigani, de unde dracu’ au atatia bani?’ Ea: ‘Nu este treaba noastra, hai sa te conduc’. Cand ies din birou, imi spune: ‘Vezi-ti de treaba si nu te baga’. Eu, ca prostul, nu ascult sfatul si ii zic: ‘Bine, doamna’.

Ma gandesc si o sun pe Luminita Palade, PG (n.r. – Procuror General) la PCAB (n.r. – Parchetul Curtii de Apel Bucuresti), ii spun povestea, ii duc CD-ul (undeva intre Craciun si Anul Nou, in 2011). Personal am fost ea in birou, ii arat CD-ul si ma intreaba: ‘Stii cine este procurorul? Ca judecatorul nu ma interesaza’. Eu ii raspund: ‘Sefa, un singur Vali cunosc procuror, dar nu este el, ca nu are numarul ala, respectiv Valentin Macovei’ (fost sot al Monicai Macovei). Ea imi spune: ‘Bine, poate este altcineva si este nou’. Si las CD-ul.

A doua zi, ma suna Valentin Macovei: ‘Ce faci?’ Eu: ‘Prin Bucuresti, cu treaba’. El: ‘Hai sa vorbim ceva’. Eu: ‘Cum sa nu, frate’. (De ce ii spuneam asa: amandoi eram Masoni intr-un rit de perfectionare si intre masoni este vorba de ‘frate’). El: ‘Unde esti?’ Eu: ‘In centru’. El: ‘Hai sa ne vedem la Rosetti’. Eu: ‘OK, in 15 minute sunt acolo’. (Este un restaurant langa PTB – Hristo Botev). Ne asezam la masa, ca am ajuns, ca un facut, in acelasi timp, vorbim baliverne si la un moment dat el: ‘Il ai pe unul Dobrescu in dosarul vrajitoarelor, ce vrei sa faci?’ Eu: ‘De ce?’ El: ‘Este prieten cu cineva si m-a rugat sa vorbesc cu tine’. Eu: ‘Frate, vezi-ti de treaba, ca este o jigodie’. El: ‘Putem sa il ajutam’. Eu: ‘Da, doar daca renunta la executarea asupra P.V., ca el vrea in intelegere cu tiganii de doua ori banii, 50.000 de euro’. El: ‘Frate, poate nu ai toate datele si pe de alta parte poate fi dragut’. Eu ma enervez si ii spun: ‘Eu nu am nevoie de nimic din partea unui hot, tu vrei sa il ajut, dar el sa continue sa o arda pe PV. Imi pare rau, nu se poate, sa se duca la puscarie’. Si el se enerveaza: ‘Frate, vezi ca nu stii cine il tine de lesa si s-ar putea sa iti rupi dintii de data asta’. Eu: ‘Ma lasi cu prostul tau? Eu nu am cum sa-mi rup dintii’. Plecam (fara sa stiu la acel moment ca Vali din convorbirile mele este procurorul Vali Macovei – ‘fratele’ meu, de altfel – este unul dintre protectorii si sponsorul lui Dobrescu Sebastian).

01.02.2012: dupa ce ma aresteaza pe 30 de zile, la ora 19.45 instanta competenta (aflu cand am iesit ca un prieten imi trimite la domiciliu in posta o inregistrare video). La ora 20.00, la domiciliul lui Valentin Macovei vin Dobrescu Sebastian si al doilea denuntator Marius Maghiari cu sacose cu bautura si stau pana dimineata la 5. Au sarbatorit (am uitat sa spun ca DNA a folosit pentru prima data la mine denuntatorul care a aflat de la denuntator ce a cerut unul pentru inculpat, de asemenea ambii denuntatori care denunta din povesti inventate si regizate de ei sunt singurii martori ai acuzarii).

Interesant este ce s-a intamplat intre 17.01-25.01.2011 (data la cate s-a formulat plangere impotriva nea). Afla Valentin Macovei de la prietenii din sistem ca eu vreau sa il ‘fac’ (sincer, la acel moment nu am stiut ca de el este vorba). Ii face legatura cu Viorel Cerbu lui Dobrescu Sebastian, ca trebuia sa intre in ofensiva. Poate ca la acel moment Cerbu nu avea ceva personal cu mine, dar isi dorea o pozitie de forta in PICCJ-DNA. Se intalnesc cu acesta si el le spune: ‘Imi trebuie probe concrete ca Max vrea bani’. Ei au facut ceva si dupa ce si-au cumparat tehnica de inregistrare interzisa de legea sigurantei nationale, la detinere cu acordul lui Cerbu (pentru ca eu o ridicasem), inregistreaza doi fraieri care cer banii in numele meu. Se chinuie sa faca un flagrant in 27.01.2012 care nu le iese pentru ca eu nu aveam nicio coniventa cu nimeni si raman cu buza umflata (de retinut: banii pentru flagrant sunt pusi la dispozitie de denuntator).

Nu-mi amintesc cand s-a facut prezentatea de material, dar dupa ce am terminat-o la 10 minute in sediul DNA figureaza ca a intrat Dobrescu Sebastian la Cerbu (probabil sa vada ce am declarat), iar seara (tot datorita aceluiasi prieten care mi-a trimis inregistrarea) am vazut ca impreuna cu Marius Maghiari a fost la Valentin Macovei acasa, la fel: cu pungi cu sticle de bautura.

Dupa ce dosarul ajunge in instanta, instanta vrea sa ma audieze, ii spun ca nu dau nicio declaratie, ca dupa ce am dat la DNA, la 10-15 minute in sediul DNA, la Cerbu a fost denuntatorul. Instanta nu comenteaza si spune ca la urmatorul termen peste 2 saptamani urmeaza sa audieze denuntatorii si martorii, dar ei erau aceiasi.

Culmea: inainte de audierea denuntatorilor si martorilor (aceleasi 2 persoane), aceleasi 2 persoane cu sacose de bautura in mana sunt vazute intrand in casa procurorului Valentin Macovei (pe inregistrarile ‘prietenului’ care le-a trimis) si iesind in jurul orelor 03.00 dimineata. A doua zi la instanta, cei doi denuntarori si martori sunt audiati de instanta (adica aceleasi 2 persoane), sunt asistati de sotia procurorului Valentin Macovei.

Incep sa imi dau seama si sa vad niste lucruri si ma apuc sa comentez.

Intr-o noapte, pe la 02.00, cand fratele meu ajunge acasa, cand sa deschida poarta, cineva ii pune mana pe umar si ii spune ca vrea sa discute cu el, si ii spune: ‘Vezi ca eu l-am avertizat pe fratele tau ca nu este bine ce face si ca o sa fie arestat. Vreti sa fiti arestati toti, sa infundati puscaria? Spune-i sa isi vada de treaba, s-a dus, acum eu sunt’. Din seara aia, frate-miu s-a lasat de fumat, a vandut a doua firma de curierat din Romania, nu mai venea la vizita si imi raspundea la telefon ca este foarte ocupat (a avut grija de mine, sa nu fumez de pe jos in puscarie, sa am ce sa mananc si sa dau telefoane), dar de frica, ca are 2 copii extraordinari (care de altfel sunt singurii mei fini) a ales sa stea deoparte, sa se ascunda de mine (probabil si ca sa ma protejeze, ca stia cum am sa reactionez cand o sa aflu….???)

E, acea persoana care l-a asteptat pana dimineata la 02.00 sa vina de la munca a fost Valentin Macovei, procuror la PJS3, fost secretar de stat, fost sot al Monicai Macovei, cel care platea pensie alimentara copilului lor crescut de Monica la cea mai scumpa facultate din Marea Britanie.

Pai, fi-ti-ar ma-ta a dracului, imi ameninti familia pentru banii tai ca ii bagi la puscarie pentru ca asa vrei tu. Cand te prind te tavalesc rau de tot. Sa va intre bine in cap, eu am timp pentru voi.

P.S. Pentru ca este prea mult de digerat ptr unii, despre judecatoare maine”, a scris acesta pe Facebook.

