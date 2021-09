Dezvăluiri noi despre originea Covid-19! SUA și China sunt acuzate că au creat megatulpini

Documentele au fost publicate de US Right to Know și arată cererile de finanțare pe care grupul nonprofit american EcoHealth Alliance le-a depus între 2017 și 2019 la Institutul Național de Sănătate (NIH), al cărui director este consilierul medical al Casei Albe, dr. Anthony Fauci.

Conform sursei citate, cercetarea a fost efectuată în cadrul Institutului de Virusologie Wuhan din China. În prim-plan a fost studierea coronavirusul găsit la liliecii care au fost capturați într-o fostă mină de cupru din Mojiang, la aproximativ 1.118 mile distanță de laborator.

Richard Ebright, expert în biosecuritate și profesor de chimie și biochimie la Universitatea Rutgers, a declarat pentru The Sun Online că documentele arată că este vorba despre experimente periculoase care ar fi dus la scăparea din laborator a unuia dintre microbi.

Conform The Sun, cercetarea pare să implice transformarea coronavirusurilor liliecilor în unele mai virulente. Atât de virulente încât puteau avea încărcături virale de până la 10.000 de ori mai mari decât în mod normal. Altfel spus, niște megatulpini apocaliptice.

Coronavirusuri modificate intenționat

Șoarecii care au primit țesut uman ar fi fost infectați cu virusul modificat. Dr. Ebright a avertizat că în acel context, unele dintre coronavirusuri au fost manipulate pentru a le face extrem de periculoase.

„Documentele arată mai departe că cel puțin trei dintre coronavirusurile SARS create în laborator au prezentat o încărcătură virală mult mai mare – de 10 până la 10.000 de ori mai mare – la șoarecii care au primit țesut uman decât la virusul liliacului din care au fost concepute.″

Încărcătura virală înseamnă că microbul îmbunătățit poate provoca o infecție mai periculoasă din cauza cantității mari de particule de virus care intră în sângele victimei.

Profesoara și directoarea Institutului de Virusologie din oraşul Wuhan, Wang Yanyi, a negat anterior toate acuzațiile despre o scurgere din laboratorul Wuhan și a susținut că acea clădire este „100%″ sigură. Totodată, și Guvernul Chinei a ripostat agresiv după acuzațiile occidentale.

Dar Dr. Ebright a declarat pentru The Sun Online: „În mod clar, o scurgere din laborator este de departe cea mai probabilă explicație pentru actuala pandemie, care este susținută și mai mult de aceste noi documente.

Cine dovedește originea naturală?

Orice virusolog care susține contrariul are acum sarcina de a dovedi originea naturală. În special cercetătorii chinezi de la Institutul de Virusologie Wuhan trebuie să ofere acces la baza de date a coronavirusului lor, pe care au șters-o în septembrie 2019, precum și la caietele de laborator și la protocoalele procedurilor de siguranță.″

Ultimele dezvăluiri despre originile Covid-19 vin după ce s-a aflat că 26 dintre cei 27 de oameni de știință care au făcut praf teoria scurgerii din laborator ar avea legături cu cercetătorii din Wuhan.

În martie 2020, grupul citat a publicat o scrisoare în care a denunțat „teoriile conspirației″ potrivit cărora virusul ar fi fost fabricat sau scăpat din centrul orașului chinez. Profesorul Nikolai Petrovsky, director al departamentului de endocrinologie de la Universitatea Flinders din Australia, a spus:

„Utilizarea șoarecilor «umanizați» pentru a studia acești viruși SARS-CoV-2 modificați genetic ar crește în mod semnificativ riscul ca virusul să scape fie prin evadarea unui șoarece infectat, fie printr-un șoarece infectat care să transmită virusul la un manipulator uman prin mușcături sau aerosoli, fie prin eliminarea necorespunzătoare a unui șoarece infectat.″

Dr. Roland Wiesendanger, de la Universitatea din Hamburg, a declarat pentru The Sun Online: „În mod clar, o scurgere de laborator este de departe cea mai probabilă explicație pentru actuala pandemie, care este susținută și mai mult de aceste noi documente.″

Atenție la finanțarea americană

Finanțarea federală americană pentru experimentele de tip „gain-of-function″ (n.r. – cercetarea câștigului funcției este cercetarea medicală care modifică genetic un organism într-un mod care poate spori funcțiile biologice ale produselor genetice), care cresc transmisibilitatea sau letalitatea virusurilor, a fost suspendată temporar în 2014, deoarece risca să elibereze supervirusuri în populația umană și să declanșeze o pandemie.

Finanțarea a fost reluată la sfârșitul anului 2017, dar numai pentru proiectele care au trecut prin noul cadru de control și supraveghere a agenților patogeni potențial pandemici. Acest cadru include comisia de examinare a Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane al SUA, care evalua dacă subvențiile pentru cercetările periculoase erau necesare și dacă experimentele au fost efectuate în siguranță.

Reprezentanții Institutului Naţional de Alergologie şi Boli Infecţioase al SUA au declarat pentru Daily Caller News Foundation că au ales să nu semnaleze subvenția EcoHealth Alliance deoarece proiectul „nu a implicat creșterea patogenității sau transmisibilității virusurilor studiate″.

Dr. Fauci a declarat în timpul unei audieri în Congres, în luna mai, că NIH și NIAID „în mod categoric nu au finanțat cercetări privind obținerea de funcții care să fie efectuate la Institutul de Virologie Wuhan″.

Fauci riscă să fie închis

Acest lucru l-a determinat pe senatorul republican Rand Paul să trimită o sesizare penală Departamentului de Justiție în iulie pentru a investiga dacă Fauci a mințit. El a declarat pentru Sean Hannity (Fox News) că Fauci ar trebui să fie încarcerat pentru că a mințit Congresul. „Este o infracțiune care se pedepsește cu cinci ani de închisoare″, a declarat Paul.

Într-unul dintre documentele de finanțare apare zoologul britanic Peter Daszak, președinte al Alianței EcoHealth cu sediul în SUA și care a făcut parte din ancheta demarată de OMS în China, pentru originile Covid-19.

Bărbatul de 55 de ani are o relație apropiată cu șefa laboratorului, Dr. Shi Zhengli, supranumită Batwoman. Anul trecut, el scria jovial pe Twitter că a fost la karaoke cu ea și „s-au distrat într-o peșteră cu lilieci″ în mijlocul pandemiei.

Conform The Sun, el a condamnat cu fermitate orice sugestie că virusul ar proveni de la Institutul din Wuhan. De asemenea, a negat anterior faptul că acolo se studiază lilieci vii. Dr. Daszak s-a „retras″ din ancheta realizată de prestigioasa revistă medicală The Lancet, după ce a omis să dezvăluie legăturile sale cu Laboratorul de Virusologie din Wuhan, care efectua cercetări asupra coronavirusurilor la lilieci.