Dezvăluiri explozive. Cu ce au plecat miniștrii USR din Guvern

Miniștrii USR-PLUS au încercat să-și ascundă urmele, anunță sursa citată. În seara zilei de luni, în contextul anunțului demisiilor de la ministerele pe care le reprezintă, oficialii USR-PLUS au părăsit instituțiile luând saci de documente din Guvern.

Șase saci de documente tocate au fost aruncați în tomberonul din curtea ministerului sănătății. Nu toate documentele au fost tocate, unele au fost doar rupte. În doar 50 de minute, miniștrii au trimis după mașina de gunoi ca să ridice deșeurile, ca nu cumva să se găsească alte documente, spune Antena 3. Din mai multe ministere, s-au scos saci uriași și genți de documente care au fost depuse în mașini.

Monica Althamer, secretar de stat în ministerul sănătății, burdușește mașina cu o serie întreagă de sacoșe cu documente, vineri, 3 septembrie.

La ora 20.37, mașinile personale nu mai sunt suficiente. Oficialii au chemat taxi-uri pentru a transporta saci.

Un document rupt în două dezvăluie o notă justificativă, din luna septembrie, în care se observă antetul ministerului sănătății. Pe acest document, scrie: Descrierea creditelor bugetare de la cap. 66/01, suma Cheltuieli privind sănătate, luna septembrie 2021/ Credite bugetare aprobate prin care se solicită deschiderea de credite/ Bunuri și servicii: 4 miliarde 133 milioane lei/ Furnituri de birou: 145 milioane/ Materiale pentru curățenie: 180 mii/ Încălzit, luminat și forță motrică, apă, salubrizare: 60 milioane/ Alte bunuri și servicii: 55 milioane/ Medicamente: 1 miliard 199 lei etc.

Miza uriașă a documentelor preluate de USR-PLUS de la ministere

„Teoretic, au voie să plece acasă cu acele documente care nu sunt secrete. Foarte important, însă, ar fi de știut, de exemplu, în cazul doamnei Althamer, ce documente avea în vedere, de ce documente avea nevoie, pentru că este clar că pe acele documente își fundamenta niște decizii. Deci documentele (n.r. dezvăluie) niște intenții. Doamna Althamer este și învățată să lucreze cu documente pentru că este nevastă de colonel, nu de pictor.

E foarte clar – cine i-a învățat să ia aceste documente, i-a învățat foarte bine. Unu, o parte din documente le pot utiliza în activitatea privată ulterioară pe care o aveau cei care sunt în stare să desfășoare și o activitate privată. Se practică. Pe de altă parte, ei se feresc ca dracu de tămâie de bănuirea intențiilor pe care le aveau – listarea, privatizarea, practic. Bineînțeles că aveau birourile burdușite de documente care evidențiază preocupările lor”, a explicat jurnalistul Mirel Curea.

Reacție de ultima oră din partea Monicăi Althamer

„Nu am plecat cu niciun sac, am plecat cu o poșetă pe umăr. Nu am legătură cu vreun document care ar fi dispărut din minister”, a reacționat secretarul de stat Monica Althamer, la scurt timp după difuzarea imaginilor.

(De ce a fost nevoie să tocați 6 saci de documente?) „Nu cunosc… Nu știu ce tip de documente erau. La rândul meu, am aruncat numeroase ciorne. (6 saci de ciorne?) Din păcate, nu am reușit… Nu am informații despre documentele tocate de ministerul sănătății”, a mai spus Monica Althamer.

„Când distrugi niște documente, ai ceva de ascuns. Altă rațiune nu există”, s-a exprimat jurnalistul Mirel Curea.

„Nu îmi dau seama cum am ajuns în situația asta doar plecând de la locul de muncă. Nu am plecat cu niciun sac. Aveam un rucsac cu un laptop în el. Și un sac cu o pereche de pantofi. Colega mea poate să explice ce avea în mașină. Nu văd de ce ar pleca cu saci. Nu am aceste detalii, am vrut să vorbesc în numele meu”, a răspuns secretarul de stat.