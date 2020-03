Magistratul a făcut noi dezvăluiri despre cazurile „Caracal” și „Sorina” precum și despre acuzația de plagiat a lucrarii de doctorat.

„Având în vedere că am deținut funcții de conducere și am condus interimar Parchetul General(…), am parcurs toată activitatea Ministerului Public, mai puțin DNA și DIICOT. Având în vedere că proiectul este de aproape o lună pe site-ul CSM, sunt sigur că a fost analizat. (…) În calitate de interimar, pentru a da eficiență și pentru a verifica anumite aspecte(…). Am constat din păcate că în multe unități nu se mai ținea serviciul de audiență cu cetățenii(…)”, a declarat Licu.

„Cazul Caracal a fost foarte complex. Pentru acest tip de cauze cred că ar trebui formată o echipă de specialiști. (…)Îmi exprim o comunicare deficitară privind rechizitoriul cazului Caracal. (…)Nu s-a constituit o comisie pentru că ar fi fost pe lângă lege. Îmi cer scuze. A fost vina mea”, a mai spus Bogdan Licu.

Cât despre Cazul Sorina, el spune că a fost unul de excepție care l-a marcat.

„Cazul Sorina a fost un caz de excepție, care pe mine m-a marcat. Îmi aduc aminte c au început să sune telefoanele. (…)Am constatat că era o doamnă procuror care a fost acolo. (..)În weekendul acela m-am documentat și am constatat că tribunalul Mehedinți respinsese o cerere de adopție, ulterior a admis. (…)Am decis că este cazul să mă implic. Mai întâi am vrut să mă asigur că copilul este bine și după am considerat că ar trebui făcută o reevaluare.

(…)Au fost probleme de competență, s-a plimbat solicitarea de la o instanță la alta. Îmi asum tot ce am făcut. Poate nu am comunicat foarte bine în acea perioadă. În media s-a prezentat ca un război, dar s-a uitat că la mijloc era un copil. Un copil care creștea de la 1 an în familia maternală. Un copil care a fost smuls brutal din sânul familiei maternale. Nu contest că va avea o viață mai bună, este clar, dar emoțional nu știu. (…)Familia adoptatoare a mai stat în România o lună. Au dus-o pe fetiță în fiecare zi la psiholog. Eu sper că a înțeles ce i s-a întâmplat”, a afirmat Licu.

În cadrul interviului, Bogdan Licu a spus că ar vrea înființarea unei structuri de filaj și interceptări comune pentru Parchetul General, DNA și DIICOT.

El a fost întrebat în cadrul interviului despre motivul pentru care a ales să nu mai candideze la functia de procuror general și să candideze la funcția de procuror general adjunct, în contextul acuzațiile de plagiat în lucrarea de doctorat.

„Am ajuns la concluzia că-mi mai trebuie puțină experiență pentru a conduce eficient Ministerul Public, de aceea m-am înscris pentru postul de prim adjunct al procurorului general”, a răspuns cu abilitate, Licu, informează mainnews.ro.

