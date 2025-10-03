Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Platforma Hai România, lansează azi, 3 octombrie, un episod special de podcast "Evenimentul Istoric" cu generalul (r) Nicolae Gligor, dedicat celor mai tulburi zile din istoria recentă: decembrie 1989 – ianuarie 1990. Discuția pune sub lupă ceea ce arhivele, presa de investigație și mărturiile militarilor numesc astăzi „diversiunea radio-electronică”: bruiaje puternice, alarme aeriene contradictorii și „semnale” care au împins unități întregi să tragă după ținte inexistente, inclusiv cu rachete antiaeriene.

Episodul își propune să traducă, pe înțelesul publicului, o temă tehnică și sensibilă – războiul electronic – și să așeze faptele într-o cronologie coerentă, de la primele interferențe până la haosul nopților de după 22 decembrie. Ce s-a întâmplat în teren: de la bruiaj masiv la rachete lansate „în gol” Potrivit documentărilor publicate de Evenimentul Istoric, bruiajul masiv asupra comunicațiilor militare și supravegherii radar a fost semnalat încă din 15–18 decembrie 1989, agravându-se pe măsură ce situația internă se degrada.

În nopțile 22–25 decembrie, generalii și posturile de comandă erau „bombardați” cu mesaje despre atacuri aeriene, care nu se confirmau pe teren, în timp ce rețelele radio și radar funcționau intermitent sau distorsionat. În acea atmosferă, s-a ajuns la lansarea a 58 de rachete antiaeriene împotriva unor „ținte” care ulterior s-au dovedit imaginare – un episod atestat inclusiv de relatări din presa vremii și de interviuri cu ofițeri de stat major.

Episodul pune cap la cap mecanica acelor ore: cum se iau deciziile în posturile C2 (comandă-control) când fluxul informațional e bruiat; cum pot „ecourile false”, interferențele sau semnalele spoof-ate să treacă de la alertă la tragere reală, mai ales într-o armată aflată în tranziție doctrinară; și de ce confuzia dintre „coleg” și „adversar” a fost alimentată de ordine contradictorii și de lipsa unei imagini aeriene integrate.

Cine este Generalul (r) Nicolae Gligor – repere biografice Conform CV-ului, Generalul (r) Gligor este ofițer al Armatei Române cu o carieră de zeci de ani în structuri operative și de planificare, cu experiență în apărare antiaeriană. Din 1976 până în 1984, activează în Secția de trageri cu A.A. din Statul Major al Apărării A.A.

a Trupelor de Uscat – funcții de analiză, planificare și evaluare a tragerilor, unde precizia tehnică e esențială. După absolvirea AÎSM (1986), primește comandă: Regimentul 19 RAA de la Cernica (1986–1990), unde, ca locotenent-colonel, gestionează instruirea, mentenanța, pregătirea de luptă și integrarea tehnicii moderne. Acolo va trece prin zilele fierbinți din 1989.

În 1991–1992, ca Ofițer I (colonel), activează în Direcția Generală de Informații a Armatei, iar în 1992–1997 trece în sfera contraspionajului la Forțele Aeriene, ca șef de secție – poziție ce presupune evaluarea riscurilor, contracararea amenințărilor și protecția informațiilor operaționale. În 1997 este avansat general de brigadă și trece în rezervă.

