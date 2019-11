„Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă cărora nu le putem da o explicație. Am văzut intervenția președintelui Iohannis în justiție, noi nu ne-am permis să spunem un lucru, că ne-ar fi linșat. (…) Ceea ce mă îngrijorează cel mai rău este că, prin portavocea Rareș Bogdan, Klaus Iohannis cere ca Viorica Dăncilă să aibă o dezbaterte cu procurorii.” a spus candidatul PSD la prezidențiale, la Antena 3.

„Mă aștept să fiu chemată la DNA, în următoarea perioadă. Sunt prea multe coincidențe: în 2014, a avut Victor Ponta dosar penal. Anul acesta, se aștepta ca dl Barna să intre în turul doi, a avut dosar penal. Nici nu am intrat bine în turul doi și Rareș Bogdan m-a amenințat că dezbaterea o voi avea cu procurorii. M-aș fi așteptat ca președintele Iohannis să se delimiteze, dar am văzut o a doua afirmație a lui Rareș Bogdan care a spus că voi da ochii cu procurorii” a spus Viorica Dăncilă

În legătură cu pregătirea pe care o are, Dăncilă a spus: „Eu am făcut o facultate de cinci ani, pentru că toți au ieșit în spațiul public și au dedus tot felul de informații. Am făcut Facultatea de Petrol și Gaze, cinci ani de zile, trei ani de zile am făcut Armata. O facultate foarte grea și am terminat cu medie peste 9, ca să vă dau detaliile”.

