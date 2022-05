Dezvăluirea momentului despre Sorin Oprescu! Ce spunea fostul primar fugar înainte de condamnare. „Nu am măsuri preventive”

Fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost condamnat, vineri, definitiv, la 10 ani și 8 luni de închisoare, pentru fapte de corupție.

În ultima sa apariție televizată, Sorin Oprescu a vorbit despre fuga din țară, dar și despre condamnarea care i-a dat viața peste cap.

„Am găsit că este moral să stau şi să-mi dovedesc eu nevinovăția. Nu să stau eu să-mi fac justiţie la televizor, să mă duc să mă plâng, să mă transform într-o victimă şi aşa mai departe.

Nu am măsuri preventive. Nu am decât a mă apăra că până la urmă după o viaţă întreagă nu va sta nimeni să mă strivească.

Că va încerca şi încearcă ca să-mi strivească demnitatea au făcut-o.

Am plecat de 40 de ori de acum din ţară şi m-am întors şi nu am lipsit de la nicio şedinţă de judecată. Am fost prezent acolo asumându-mi atât prezența cât şi dorinţa de a explica pentru ca să repună totuși adevărul în drepturile sale istorice”, spunea Sorin Oprescu în interviul pentru News Magazine de la Antena 3.

Sorin Oprescu a plecat din țară

Sorin Oprescu a fost dat în urmărire națională după ce oamenii legii nu l-au găsit la domiciliu. Mai multe surse au declarat că acesta a plecat din țară în urmă cu două săptămâni.

Conform unor surse apropiate de anchetă, Sorin Oprescu ar fi călătorit până la Atena, în Grecia, de unde s-ar fi îmbarcat pentru o destinație necunoscută. Este posibil ca fostul primar general condamnat să fi ales o țară din America de Sud, precum Brazilia sau Costa Rica. Dar, de asemenea, este luat în calcul și scenariul în care s-ar fi ascuns într-o regiune de pe continentul african.

Este de așteptat ca mai multe informații despre destinația pe care a ales-o Sorin Oprescu să apară în următoarele zile. Aceasta deoarece structurile de poliție europene și internaționale, din care face parte și România, au transmis solicitarea făcută de Poliția Română în statele membre, din toată lumea.

Sorin Oprescu, acuzat de DNA că a constituit un grup infracțional organizat



Sorin Oprescu a fost trimis în judecată după ce a primit, în septembrie 2015, la locuinţa sa din Ciolpani, suma de 25.000 de euro, sub formă de mită. Suma i-a fost înmânată de Bogdan Popa, fost director al Administraţiei Cimitirelor.

Potrivit DNA, în perioada 2013 – 2015, un grup de infracționalitate organizată, la care a aderat şi Sorin Oprescu, a înfiinţat în administraţia locală din Bucureşti un sistem prin care firmele care doreau să primească anumite contracte din partea instituţiilor publice subordonate primarului trebuiau să remită o parte din profitul brut realizat.

Sorin Oprescu s-a aflat la conducerea Primăriei Generale din 2008 până în 2015, când a fost arestat preventiv.