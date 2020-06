După anunțul oficial făcut de Răzvan Simion, în care spunea că ”astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine, îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit”, persoane din anurajul celor doi au început să vorbească și arată cu degetul spre Răzvan.

Ei spun că matinalul este vinovat de această ruptură: ”Și nu de ieri, de azi! Situația asta durează de câteva luni bune. Ea a încercat să mai ascundă, însă, era foarte tristă de fiecare dată, fiindcă el i-a zis că este mai bine să stea singură, ca și când…gata, aici se oprește povestea. Lidia a mai încercat să salveze ceva, dar nu s-a putut, conștientizează că nu se mai poate face nimic. Vor rămâne probabil doar parteneri de afaceri! Atât”, au dezvăluit apropiații celor doi pentru WOWbiz.ro!

Dezvăluirile au venit vin chiar de ziua Lidiei Buble. Cântăreața a împlinit, marți, 27 de ani.

„Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipa și construim proiectul muzical și în rest doi…foști iubiți…. actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr iar astăzi sunt înțelept.

Copilul râde:

„Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!”

Tânărul cântă:

„Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!”

Bătrânul tace:

„Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!” L.B.

Viața frumoasă, Suflețel!”