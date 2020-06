Anamaria Prodan a dorit să joace în fotbal și rolul de investitor și a ales echipa Hermannstadt pentru a-și pune planurile în practică. Impresara a băgat mâna în buzunar pentru a face parte din Consiliul Director. Și asta în condițiile în care FIFA interzice agenților de jucători să dețină funcții în cadrul cluburilor.

Claudiu Rotar, directorul formației Hermannstadt a vorbit despre Anamaria Prodan și rolul ei la gruparea din Liga I. „Clubul funcționează ca o asociație condusă de un Consiliu Director, în care a fost cooptată și Anamaria.

Eram opt, acum a venit Ana și a mai adus ea încă două persoane, deci suntem unsprezece. Spre deosebire de o societate pe acțiuni, în care cel cu aportul cel mai mare deține pachetul majoritar și conduce, într-o asociație fiecare menbru are un vot, indiferent de contribuția lui.

Eu am consumat până acum un milion de euro cu Hermannstadt și am un vot. Un alt coleg a dat, la fel, bani mulți, și are tot un vot. Cine a creditat asociația doar cu o sută de mii de euro are același drept, tot un vot. Am fi vrut să transformăm clubul în societate pe acțiuni, dar nu s-a putut. Asta e…Până la urmă, mi-am asumat investiția, nu mă vait”, a declarat Rotar pentru „Gazeta Sporturilor”.

„Prodanca” a investit o sumă importantă pentru nivelul fotbalului românesc. „A intrat cu 350.000 de euro. Sunt contracte clare, semnate, ne va mai ajuta și în viitor. Eu am de mai multă vreme o relație foarte bună cu familia Reghecampf și Anamaria a venit în club în situația aceasta grea, în care aveam datorii mari. Cu banii primiți de la ea am achitat datoriile ca să obținem licența, 230.000 de euro.

Vom mai plăti și salariile pe ianuarie și pe februarie plus o jumătate din salariile pe luna martie, ca să rămână restantă numai o jumătate din lună. Pe urmă contractele jucătorilor au fost suspendate.

Noi i-am promis că-i vom da mână liberă să ia deciziile. O să votăm în Consiliu, dar vom aproba ideile ei”, a mai afirmat Rotar.