Dezmăţul armatei ruse pe teritoriul Republicii Moldova: intimidări, ameninţări, persoane sechestrate şi chiar omoruri

Locuitorii satelor din stânga Nistrului, care sunt controlate de Chişinău, de fiecare dată trec cu respiraţia întretăiată pe lângă militarii ruşi, care pot să acţioneze după bunul plac: să le facă percheziţie, să-i reţină şi să-i transmită organelor de securitate din republica nerecunoscută.

Activist civic, reţinut pe podul de la Gura Bâcului

Anatol Mătăsaru, un cunoscut activist civic de la Chişinău, a fost reţinut, vineri 5 mai, la întoarcere din regiunea transnistreană şi sechestrat de către militarii ruși din cadrul Misiunii de Pacificare de la postul nr.11, în apropiere de localitatea Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, partea dreaptă a Nistrului. Motivul reţineri a fost că a filmat un incident dintre şoferul unui automobil cu numere de înmatriculare din Chişinău şi grănicerii transnistreni.

„Aşteptam verificarea actelor, la aşa zisa vama transnistreană. Am văzut cum au tras pe dreapta un automobil înmatriculat în Chişinău. Transnistrenii au încercat să-l bage cu forţa într-o vagonetă, dar bărbatul s-a opus şi a început să strige indignat că vrea să discute cu şeful lor. Am filmat scena cu telefonul mobil. Dar s-a apropiat unul din grănicerii lor şi mi-a zis că nu se poate să filmez. După vre-o 30 de minute de negocieri, m-au impus să şterg filmul şi am fost lăsat trec. După ce am trecut podul, am fost reţinut de militarii ruşi, cu postul dislocat pe teritoriul controlat de Chişinău, care mi-au reproşat că am filmat vama din Transnistria. Mi-au zis să aştept să vină persoanele competente. La vre-o 30 de metri se afla un post de poliţie a Republicii Moldova”, ne-a povestit bărbatul.

Cazul a fost raportat unui avocat de la asociaţia obştească Promo-LEX, care au sesizat imediat Biroul de reintegrare şi alte organe competentente de la Chişinău. În scurt timp a intervenit poliţia moldovenească și reprezentantului oficiului Avocatul Poporului din Varniţa, Veaceslav Ursu. Aceştia au reuşit să-l evacueze pe activitis țin mâinile militarilor ruşi, automobilul în care erau şi actele, rămânând sub controlul pretinşilor pacificatori.

„Am rămas şocat cum se comportă ruşii cu funcţionarii noştri, cu autoritate şi dispreţ. Nu i-au permis să se apropie reprezentantului avocatului poporului”, ne-a declarat activistul.

Anatol Mătăsaru a putut să-şi ia maşina şi să plece acasă peste cinci ore, după intervenţia observatorilor militari din cadrul Comisiei Unificate de Control.

Reţinut timp de 9 ore pentru că a filmat cum îi percheziţionează automobilul

Popa Gurii, veteran al războiului de la Nistru aflând-se în mașina personală a fost oprit și sechestrat timp de 9 ore de pacificatorii ruși pe podul de la Vadul lui Vodă. Veteranul, ca drept dovadă a scos telefonul mobil și a început să filmeze cum îi percheziționează automobilul și pe el personal.În urma perchezițiilor, Popa Gurii a spus că pacificatorii ruși nu i-au găsit nimic în mașină și nici la el.

„M-au oprit și mi-au blocat mașina ca să le arăt actele și mașina la control. Mi-au arestat mașina și mi-au pus instalația arici la mașină. Permanent îmi spuneau să opresc telefonul. Mi-au spus că până nu șterg filmările nu îmi dau voie ca să merg. Am stat 9 ore blocat acolo, până într-un final am șters imaginile video filmate și m-au pus să scriu explicație” a spus veteranul războiului de la Nistru.

Nu sunt scutiţi nici copiii

În ianuarie 2023, un minor de 15 ani din satul Hagimus, raionul Căușeni, a fost sechestrat și maltratat de miliția regimului de la Tiraspol.

Adolescentul se îndrepta spre casă după antrenament la o sală de sport din Tighina, la câteva minute distanță de satul Hagimus. La ieșire, fminorul fost luat la întrebări de către mai multe persoane în civil, ce aveau un comportament agresiv și au încercat să-l rețină. Apoi, împreună cu milițienii, aceștia l-au urcat forțat într-un microbuz cu simbolurile miliției transnistrene, punându-i cătușele. Prietenii băiatului au reușit să filmeze reținerea.

Mama minorului a declarat că fiul ei a stat reținut mai bine de două ore fără ai fi prezentată vreo învinuire. Imediat ce au ajuns acasă, a fost chemată ambulanța, iar minorul a fost dus la Unitatea Primiri Urgențe din Căușeni. Băiatul afirmă că nimeni dintre cei care l-au sechestrat nu s-a prezentat. El presupune că miliția regimului separatist l-a confundat cu o altă persoană.

Reţinerea minorului a avut loc sub ochii pretinşilor pacificatori, care de această dată doar au urmărit tacit scena.

Prezenţa militarilor ruşi în Republica Moldova, ilegală

Misiunea de pacificare de pe Nistru este compusă din forțele beligerante, impusă de Federația Rusă, care a fost parte a conflictului din 1992. Totodată, contrar autorităților constituționale, Federația Rusă menține pe teritoriul Republicii Moldova un contingent militar și desfășoară constant aplicații militare împreună cu așa-numita armată a regimului de la Tiraspol, fiind pusă în pericol viața și securitatea persoanelor.

Totodată, forțele de menținere a păcii dislocate pe teritoriul Republicii Moldova nu au un mandat recunoscut de ONU și nici termen de desfășurare a misiunii, în conformitate cu principiile și standardele internaționale.

Din punct de vedere al respectării drepturilor omului, formatul actual al misiunii de pacificare este unul impropriu și depășit. Pe parcursul ultimelor trei decenii, reprezentanții misiunii de pacificare de pe Nistru au fost implicați în mai multe incidente legate de intimidarea apărătorilor drepturilor omului, intimidarea jurnaliștilor, rețineri ilegale, omor de persoane, etc

În martie 2022, odată cu excluderea Rusiei din Consiliul Europei, regiunea transnistreană a fost declarată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei „zonă de ocupație rusească”. Replica de la Tiraspol nu s-a lăsat așteptată. Departamentul de externe al administrației separatiste a publicat un comunicat în care spune că declarația APCE este „ruptă de realitate”, iar terminologia folosită este cea promovată de ani de zile de Chişinău. Tot atunci Tiraspolul a avertizat Chişinăul, sărind în apărarea aşa zişilor pacificatori: „Orice atac împotriva operațiunii eficiente de menținere a păcii pe Nistru este extrem de periculos și distructiv, este contrar principiilor și abordărilor aprobate pentru o reglementare politică pașnică, a relațiilor dintre Transnistria și Moldova vecină”.

Mătăsaru, oprit de militarii ruşi

Maşina activistului, sechestrată de ruşi

Maiorul Ramazanov, care l-a reţinut pe Mătăsaru

Postul pretinşilor pacificatori ruşi de la Gura Bâcului