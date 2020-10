Preşedintele american, Donald Trump, şi rivalul său democrat, Joe Biden, s-au reîntâlnit joi seară la Nashville (statul Tennessee) pentru ultima lor dezbatere televizată, cu 12 zile înainte de scrutin, transmite AFP, citata de Agerpres. Cei doi candidaţi – cravată roşie pentru Donald Trump, cravată albastră pentru Joe Biden – s-au salutat cu un mic gest la sosirea pe scenă, dar păstrând distanţa. Spre deosebire de precedentele alegeri prezidenţiale, anul acesta vor fi numai două dezbateri, preşedintele în exerciţiu refuzând o dezbatere virtuală la 15 octombrie – un format propus pentru a evita riscul de contaminare după ce fusese diagnosticat pozitiv la coronavirus. „Cu toată înverșunarea schimburilor de replici, majoritatea loviturilor au fost livrate într-un mod respectuos, cel puțin în comparație cu prima dezbatere, în care Trump a atras recenzii proaste pentru întreruperile sale constante. Este un clișeu să spunem că dezbaterea a fost o remiză, dar a fost o îmbunătățire imensă față de cacofonia din Cleveland. Donald Trump a obținut o performanță mult mai bună decât data trecută, fără îndoială. Cu toate că se încrunta uneori, a părut o figură mai sobră și mai aproape de imaginea comandantului, care era mai degrabă amuzată decât furioasă. Biden a fost destul de sigur, a evitat căderea în capcanele lui Trump și de data aceasta a putut fi auzit. El și-a asumat deseori rolul de contraatac și și-a restrâns stilul obișnuit de divagare. Poate că Trump a avut un ușor câștig, dar nu suficient pentru a modifica chimia campaniei.”, spune analiza Fox News.

Iată ce au spus cei doi candidați, potrivit transcrierii Rador.

Kristen Welker: Vreau să urez o seară bună amândurora. Această dezbatere va include şase chestiuni majore. La începutul fiecărei secţiuni, fiecare candidat va avea două minute pentru a răspunde la prima mea întrebare. (…) În numele alegătorilor, vă rog să vorbiţi fiecare pe rând. Scopul este să vă auziţi unul pe altul, iar pentru poporul american, să audă fiecarecuvânt din ceea ce amândoi aveţi de spus. Dacă sunteţi gata, să începem. Vom începe cu lupta împotriva coronavirusului. Dle preşedinte Trump, prima întrebare este pentru dvs: Ţara intră într-o nouă etapă periculoasă. Mai mult de 40.000 de americani sunt în spitale în această noapte, bolnavi de COVID, inclusiv un număr record aici, în Tennesssee. De când dvs aţi împărţit scena, 16.000 de americani au murit de COVID. Aşa că, fiţi precis: cum aţi conduce ţara în cursul acestei noi etape a crizei coronavirusului?

Donald Trump: Am închis cea mai mare economie din lume pentru a lupta împotriva acestei maladii oribile care a venit din China. Este o pandemie globală, este în toată lumea, vedeţi noi vârfuri în Europa şi în multe alte locuri acum. Dacă aţi observat, rata mortalităţii a scăzut, 85%, rata mortalităţii în exces este mult mai scăzută şi mult mai mică decât în orice altă ţară şi o combatem, o combatem din greu. A fost un vârf în Florida, iar acum a trecut, am avut o creştere foarte mare în Texas, acum a trecut, a fost o creştere foarte mare în Arizona, acum a trecut şi au fost câteva vârfuri şi în alte locuri, însă în curând le vom depăşi. Avem un vaccin care va ieşi pe piaţă, este gata, va fi anunţat în câteva săptămâni şi va fi livrat. Avem în curs operaţiunea Warp Speed, ceea ce înseamnă că militarii vor distribui vaccinul. Vă pot spune din experienţa personală că am fost în spital, am fost bolnav şi m-am făcut bine şi vă pot spune că mi-au dat ceva, ceva terapeutic. Am fost internat o perioadă scurtă de timp, dar m-am însănătoşit foarte repede, altfel nu aş fi aici în această noapte. Acum ei spun că sunt imun. Dacă este pentru patru luni sau pentru toată viaţa, nimeni nu a putut spune asta, dar sunt imun. Tot mai mulţi oameni se însănătoşesc, avem o problemă care este una globală. Aceasta este o problemă globală, dar am fost felicitat de liderii multor ţări în legătură cu ceea ce am putut face. Dacă observaţi ce am făcut din punct de vedere al ochelarilor, măştilor şi mănuşilor şi al altor tipuri de echipamente, al ventilatoarelor… Acum, producem ventilatoare în toată lumea, mii şi mii în fiecare lună, le distribuim în toată lumea. Această epidemie va trece, va trece.

Kristen Welker: Dle vice-preşedinte Biden, cum aţi conduce ţara dincolo de această criză? Aveţi două minute.

Joe Biden: 220.000 de americani morţi. Dacă nu auziţi altceva, auziţi asta: oricine este responsabil pentru a nu fi preluat controlul, de fapt care afirmă că nu îşi asumă responsabilitatea, oricine este responsabil de atât de multe decese nu ar trebui să rămână preşedinte al SUA. Suntem într-o situaţie în care înregistrăm mii de decese pe zi, mii de decese pe zi. Şi există peste 70.000 de noi cazuri de infectare în fiecare zi. În comparaţie cu ce se întâmplă în Europa, aşa cum afirmă „New England Medical Journal”, ei au pornit de la o rată foarte scăzută, noi pornim de la o rată foarte ridicată. Se aşteaptă să avem încă 200.000 de americani morţi de acum până la sfârşitul anului. Dacă numai am fi purtat aceşte măşti – a spus-o şi fostul consilier al preşedintelui – am fi putut salva 100.000 de vieţi. Şi suntem într-o situaţie în care până acum preşedintele nu are un plan clar. Eu m-aş asigura că fiecare cetăţean este încurajat să poarte o mască tot timpul. M-aş asigura că evoluăm în direcţia unor teste rapide, aş investi în teste rapide. M-aş asigura că stabilim standarde la nivel naţional de deschidere a şcolilor şi a afacerilor aşa încât să fie sigure şi le-aş asigura resursele financiare necesare pentru a putea face asta. Suntem acum într-o situaţie despre care ”New England Medical Journal”, una dintre cele mai serioase publicaţii de gen din toată lumea, a spus pentru prima dată că modul în care acest preşedinte a reacţionat la această criză a fost absolut tragic. Aşa încât, voi avea grijă de asta, voi pune capăt acestei situaţii, mă voi asigura că avem un plan.

Kristen Welker: Dle preşedinte Trump, aş vrea să continui cu dvs. Aţi spus că aţi urmat un tratament – presupun că vă referiţi la Regeneron. Aţi mai spus că un vaccin va apărea în câteva săptămâni?

Donald Trump: Da.

Kristen Welker: Aceasta este o garanţie?

Donald Trump: Nu, nu este o garanţie, dar va fi gata până la sfârşitul anului. Cred însă că sunt şanse mari ca două companii să anunţe un vaccin în câteva săptămâni şi va fi distribuit foarte repede.

Kristen Welker: Ne spuneţi ce companii?

Donald Trump: Johnson & Johnson se descurcă foarte bine, Moderna se descurcă foarte bine, Pfizer se descurcă foarte bine şi avem numeroase altele. Avem companii care colaborează îndeaproape cu alte ţări, în special din Europa.

Kristen Welker: Aţi spus ca un vaccin va apărea în curând, peste câteva săptămâni. Oficialii dvs afirmă că 2021 ar fi cel mai devreme când nord-americanii ar putea fi vaccinaţi şi chiar şi atunci, spun ei, în ţară se vor purta măşti şi se va respecta distanţarea până în 2022. Este calendarul dvs. realist?

Donald Trump: Nu, cred că termenul meu limită va fi mai precis. Nu ştiu dacă ei se bazează pe militari, aşa cum o fac eu, dar avem generalii noştri pregătiţi, în special pe cel care este şeful logisticii, iar distribuirea va fi foarte uşoară pentru el. Este pregătit să acţioneze când vom avea vaccinul şi ne aşteptăm să avem 100 de milioane de doze. Când vom avea vaccinul, este pregătit să acţioneze.