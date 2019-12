Pericolul de incendiu a crescut sâmbăta acesta, în estul țării, ca urmare a creșterii temperaturilor.

Coasta New South Wales a avut până recent o populație de până la 28.000 de koala, dar, în ultimele luni, incendiile scăpate de sub control din zonă au redus semnificativ numărul acestora.

Koala, originar din Australia, reprezintă unul dintre cele mai iubite animale din țară, dar este amenințat de pierderea habitatului său natural.

„Până la 30% din habitatul lor a fost distrus”, a declarat Ministrul Mediului, doamna Sussan Ley, pentru Radioul Național din Australia.

„Vom avea mai multe informații după ce vor fi puse sub control incendiile și vom fi în măsură să facem o evaluare mai precisă”. Imaginile cu ursuleți koala care beau apă potabilă după ce au fost salvați din calea incendiilor devastatoare au devenit virale pe rețelele de socializare în ultimele zile.

Aproximativ cinci milioane de hectare de teren au ars în întreaga țară ca urmare a incendiilor frecvente în sezonul cald. Nouă persoane au murit și peste 1.000 de case au fost distruse de incendii.

Pericolul de incendiu în New South Wales și pe teritoriul Capitalei Australiei a crescut sâmbătă, deoarece temperaturile și așa ridicate din regiune au o tendință ascendentă.

În suburbiile aflate la vest de Sydney s-a înregistrat sâmbătă 41 de grade Celsius, iar meteorologii susțin că centrul orașului va înregistra 31 de grade duminică, respectiv 35 de grade marți.

Două incendii de vegetație din New South Wales se află sub „control și supraveghere” conform serviciului de pompieri.

În Canberra, capitala Australiei, s-a atins sâmbătă 38° C, prognoza pentru următoarele șapte zile fiind pesimistă, cu temperaturi deosebit de mari.

