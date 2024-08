Deținută de regimul Putin, Brittney Griner a plâns pe cea mai înaltă treaptă a podiumului olimpic

Baschetbalista Brittney Griner, prizonieră timp de 10 luni în Rusia, a plâns la intonarea imnului, când a urcat pe podium. Împreună cu echipa de baschet, ea a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, duminică. Imaginile cu Griner în lacrimi au impresionat lumea.

Brittney Griner a câştigat aurul olimpic la Paris cu echipa de baschet a SUA.

Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului olimpic, jucătoarea americană de baschet a plâns. Cât timp s-a aflat în închisoatre din Rusia ea nu a îndrăznit să se gândească la acest moment, scrie Reuters., citat de News.ro.

"Nu am crezut că voi fi aici", a spus jucătoarea în vârstă de 33 de ani după ce Statele Unite au învins Franţa cu 67-66 în meciul pentru medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, duminică.

"Şi apoi să fiu aici şi să câştig aurul pentru ţara mea, să reprezint ţara mea care a luptat atât de mult pentru mine... Această medalie de aur va ocupa un loc special printre celelalte două pe care am fost norocoasă să le câştig", a spus ea.

Brittney Griner stands with her hand on her heart and cries as the U.S. National Anthem plays after winning gold at the Paris Olympics.

The emotional moment came years after she refused to stand for the anthem during BLM.

