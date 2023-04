Detașamentul român „Carpathian Vipers” va asigura protecția şi integritatea aeriană a statelor membre NATO

Piloții români de F-16 vor face poliție aeriană în țările baltice. România şi Portugalia au preluat conducerea celei de-a 62-a rotaţii a misiunii de Poliţie Aeriană sub comandă NATO în țările baltice, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Reprezentanţii MApN au precizat că la eveniment au participat oficialităţi din partea celor cinci naţiuni şi a Comandamentului Aerian Aliat.

În Baza Aeriană din Šiauliai, Lituania, a avut loc ceremonia de predare – primire (Hand over – Take over) a misiunii de Poliție Aeriană sub comandă NATO. România și Portugalia au preluat, într-un cadru oficial, de la partenerii polonezi și francezi, conducerea celei de-a 62-a rotații a misiunii de apărare a integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice.

La activitate au participat oficialități atât din partea celor cinci națiuni, cât și din partea Comandamentului Aerian Aliat (AIRCOM).

Delegația română a fost compusă din consilierul prezidențial pentru securitate națională al președintelui României, domnul general (r) Ion Oprișor, ambasadorul României în Republica Lituania, domnul Cosmin George Dinescu, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, general-locotenent Viorel Pană și locțiitorul pentru operații al șefului de stat major al Comandamentului Forțelor Întrunite, general de brigadă Robert Manea.

În cadrul evenimentului, detașamentul român „Carpathian Vipers”, condus de comandor Cosmin Vlad, a primit, împreună cu detașamentul din Portugalia, Cheia Spațiului Aerian Baltic, de la aliații polonezi și francezi. Cheia reprezintă un simbol și o garanție a angajamentului NATO de a asigura protecția și integritatea statelor membre în fața oricăror posibile amenințări, se arată în comunicatul MApN.