Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Palatul Cotroceni, că alocațiile vor crește abia peste câteva luni. Motivul? Nu sunt bani, momentan. Guvernul trebuie să găsească resurse.

„Și eu și Guvernul ne dorim creșterea alocațiilor. Partea mea a fost să analizez legea și am promulgat-o. Acum problema care trebuie rezolvată ține de bugetul național. Probabil nu se poate aplica imediat, dar în câteva luni de zile guvernul va găsi resursele. Noi cel puțin dorim să găsim resursele până în iunie”, a spus președintele României.

Iohannis a dezvăluit și ce discuții a purtat cu premierul Ludovic Orban. Mass-media și oamenii politici vehiculează, de săptămâni întregi, că șeful guvernului urmează să își dea demisia. Un alt subiect de interes ar fi necesitatea organizării de alegeri anticipate.

Președintele spune că nu i-a cerut lui Orban să demisioneze: ”Eu nu am propus demisia niciunui guvern. Noi discutăm pe oportunități politice și dacă voi cere demisia vă promit că veți auzi de la mine, așa cum a fost și în trecut. Noi discutăm de oportunități”.

Totuși, primul om în stat a admis că în România ar fi nevoie de alegeri parlamentare anticipate, deoarece toate sondajele de opinie recente arată că românii nu se mai regăsesc în formula cu PSD la putere. ”Toate sondajele arată că românii își doresc o schimbare.

Românii își doresc ca PSD sa plece de la putere. Trebuie să fim realiști, am câștigat europarlamentarele și prezidențialele, însă în Parlament sunt aceiași din 2016 și PSD are un număr foarte mare de parlamentari. PSD nu dorește să lase puterea din mână și este natural în această situație să purcedem cât mai repede la alegeri parlamentare. După părerea mea, e imposibil de gestionat un an întreg cu acea mare majoritate PSD-ista în Parlament”, a punctat Klaus Iohannis.

Pe de altă parte, președintele României a mai anunțat, miercuri, că Guvernul Orban va promova un pachet legislativ prin care alegerea primarilor se va face ca în trecut, prin două tururi. ”În foarte scurt timp, Guvernul va promova o legislație pentru alegerea primarilor în două tururi. (…) E soluția cea mai bună. Apoi, va intra în circuitul legislativ și apoi vom vedea cum decurg lucrurile”, a declarat Klaus Iohannis.

