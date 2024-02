Despre ticăloșia așa-zisului RCA din Sănătate propus de USR

Cei de la USR nu ne spun cum s-ar aplica sistemul bonus-malus în sănătate. Cei sănătoși ar avea punctaj bun, iar cei bolnavi ar fi sancționați? Și ce s-ar întâmpla dacă ne-am confrunta cu o serie de falimente în acest domeniu, la fel cum s-a întâmplat pe piața RCA?

Diferența majoră ar fi că în cazul de față „dauna” nu mai e doar un automobil avariat, ci chiar viața și sănătatea oamenilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

De la „solidaritate” la „scapă cine poate”

Propunerea legislativă este redactată superficial și ilustrează amatorismul USR dar și haosul pe care l-ar provoca această formațiune politică dacă ar ajunge să decidă asupra vieților noastre. Culmea e că printre cei patru inițiatori se numără și un fost ministru USR, Claudiu Năsui care încearcă să ne explice cum e bine să îmbogățim niște firme private, pe seama bolnavilor și a persoanelor vulnerabile!

Propunerea USR prevede ca 50% din contribuția de asigurări sociale de sănătate aferentă salariului minim să poată fi direcționată de contribuabil către o firmă privată de asigurări de sănătate. Fiecare contribuabil ar avea opțiunea să vireze lunar câte 165 de lei către un asigurator privat de sănătate.

De fapt, este o struțo-cămilă care amestecă de-a valma elemente care fac parte din sisteme de asigurări complet diferite. Cei de la USR nu înțeleg deosebirea dintre un sistem privat de asigurări de sănătate, bazat pe PROFIT și un sistem SOCIAL de asigurări de sănătate, bazat pe SOLIDARITATE. USR propune să abandonăm principiul social „nimeni nu trebuie lăsat în urmă” ca să trecem la un sistem de tipul „fiecare pe barba lui” sau „scapă cine poate”!

Avem state în care funcționează sistemul privat și state care au mers pe un sistem social. Diferența majoră între cele două sisteme este că, în primul caz, sănătatea este un bun sau un produs, care se tranzacționează contra-cost, iar cine își permite, îl cumpără și cine nu, nu. Statul intervine doar în cazurile cu totul extreme, în asigurarea urgențelor și cu un sprijin mai degrabă simbolic. Într-un astfel de sistem, spaima de a-ți pierde job-ul vine la pachet cu teama de a rămâne fără asigurare medicală.

În al doilea caz, respectiv în statele sociale, cum sunt în general statele din Uniunea Europeană, sănătatea este un drept garantat și acordat tuturor cetățenilor din statul respectiv. Așa stau lucrurile și în România care e definită ca stat social și care a garantat dreptul la sănătate la nivel constituțional.

Profituri pentru asiguratorii privați – Zero beneficii suplimentare pentru contribuabili

Dar hai să mergem mai departe. USR îmbracă toată povestea într-o poleială strălucitoare: contribuabilii vor avea posibilitatea să își aleagă o firmă privată de asigurări medicale de sănătate. Așa și? Care ar fi beneficiul? Păi niciunul! USR ne spune clar la art. 2 lit. c) că în schimbul virării acelor bani către un asigurator privat, contribuabilul ar primi „serviciile din pachetul de bază definit în Legea 95/2006”! Adică exact aceleași servicii pe care le primește și în prezent! Nimic mai mult. Dacă vrei mai mult, trebuie să plătești, dacă îți permiți! Iar totul în beneficiul firmei private de asigurări, care nu va depune niciun efort să își colecteze banii pentru polițele de asigurare – statul va face toată treaba!

Profitul companiilor private înseamnă mai puțin bani pentru pacienți

Aici USR intră într-o contradicție totală! Cum ar fi posibil ca banii insuficienți din sistemul social pentru serviciile de bază să devină îndestulători în sistemul privat și chiar să mai asigure și un profit firmelor de asigurare? Răspunsul îl dă chiar USR-situl Claudiu Năsui, într-o declarație care trădează ticăloșia USR: „Eu nu am folosit niciun leu din CASS plătit anul trecut și nici anii trecuți probabil. Deci pentru un asigurator privat eu aș aduce 165 de lei/lună”.

Adică firmele private de asigurări de sănătate ar face profit de pe urma contribuabililor tineri și sănătoși, cu risc minim de sănătate, așa cum e domnul Năsui, care efectiv nu înțelege termenul de „solidaritate”! Pur și simplu nu-l interesează că în sistemul social, banii nefolosiți de el din CASS-ul aferent indemnizației de parlamentar au fost alocați pentru tratarea altor pacienți sau chiar pentru salvarea unor vieți. În viziunea USR, banii „nefolosiți” de Năsui nu vor mai ajunge la alți pacienți, ci în profitul unor companii private! Și chiar așa ar sta lucrurile, pentru că suntem într-o ecuație cu sumă nulă! Tot ceea ce va ajunge în profitul companiilor private de asigurări, va dispărea din sistemul social de sănătate. Este o operație de aritmetică elementară: dacă din totalul banilor disponibili astăzi, o parte ajunge în profitul firmelor private, atunci e clar că partea respectivă se va scădea din fondurile pentru servicii medicale.

Este ca în principiul vaselor comunicante: tot ce va crește în profitul firmelor private îndrăgite de Năsui se va scădea din sumele disponibile pentru serviciile de sănătate acordate pacienților, inclusiv de cei asigurați privat! Însă cei mai loviți vor fi pacienții vulnerabili, pe care nu-i va dori nicio firmă privată și care vor depinde de sistemul de stat, al cărui buget va fi diminuat!

„Asigurații cu risc ridicat” plasați cu forța la asiguratorii privați

Aici, cei de la USR ar sări să mă acuze că nu spun tot adevărul. Că ei au definit în proiectul lor așa-numitul „asigurat cu risc ridicat” pe care nu l-ar vrea nicio firmă de asigurări, întrucât, ce să vezi, firmele sunt orientate să facă profit, nu acte de caritate!

Conform proiectului USR, „asigurații cu risc ridicat” ar fi alocați cu forța firmelor de asigurare, în funcție de cota lor de piață. Așadar, a dispărut poleiala de mai sus cu „dreptul de a alege firma privată de asigurări”! Niciunul dintre cei asigurații cu risc ridicat nu va avea „libertatea de alege”. Ei vor fi „balastul” pe care nu-l va dori nicio firmă privată!

Dar măsura de a-i aloca forțat lovește năprasnic inclusiv în principiul libertarian de dreapta al concurenței libere, fără intervenția sub nicio formă a statului! Casa de Asigurări, adică STATUL ar interveni cu cizmele în piața liberă și ar obliga firmele private de asigurări să ia și „balastul”, adică și „asigurații cu risc ridicat”. Așa îi consideră USR pe pensionari, pe bolnavii cronici, pe cei cu dizabilități și în general toate persoanele vulnerabile care nu sunt atractive pentru o firmă privată de asigurări de sănătate!

Tot profitul la firmele private și tot greul la stat.

Pe fond, USR ne spune așa: hai să facem un sistem în care doar cei sănătoși să-și poată alege între niște firme de asigurări private de sănătate, astfel încât acestea să obțină un profit garantat, fără niciun efort pentru a colecta banii de la asigurați și care ar oferi în schimb exact același pachet de servicii pe care îl oferă și statul în prezent. Adică niciun beneficiu suplimentar, ci doar profit, fără risc și fără efort.

În schimb, la stat vor rămâne toate greutățile. Cum recunoaște și Năsui, statul va continua să finanțeze serviciile cele mai costisitoare, cum sunt cele din programele naționale de sănătate publică, în care avem costuri uriașe la tratamentele pentru cancer, HIV/SIDA etc, dar și pe cele de urgență sau de o complexitate mare!

De asemenea, statul se va ocupa de cei vulnerabili, de bolnavii cronici, de cei cu afecțiuni multiple și tot statul va asigura inclusiv pachetul de bază pentru asigurații care nu plătesc CASS!

Asigurații care nu plătesc contribuții, uitați cu totul de proiectul USR

Aici USR ar sări să mă acuze că țin partea celor care nu muncesc și care sunt ținuți în spate de cei care merg la serviciu și plătesc în mod corect taxele către stat! Un raționament populist patentat de fostul președinte Traian Băsescu și preluat cu avânt de cei de la USR!

Doar că eu mă refer la alte categorii de cetățeni, care în mod justificat nu plătesc contribuții pentru asigurările sociale de sănătate. Am în vedere aici copiii, elevii, studenții, dar și pensionarii și șomerii (cei înregistrați în sistem și care aplică pentru obținerea unui nou job!). Toți aceștia au în prezent calitatea de asigurat în sistemul social de asigurări de sănătate. Dar au fost omiși cu totul din proiectul USR. Rezultă că dacă aceste persoane nu plătesc CASS, din motive justificate, nu vor putea direcționa nimic către firmele private de asigurări. Deci nu doar că nu vor avea „libertatea de a alege între aceste firme”, cum zice USR, dar se vor afla și într-un raport de discriminare față de ceilalți asigurați care vor avea această opțiune. Sub acest aspect, proiectul USR are și un mare viciu de constituționalitate.

PSD se va opune tentativei USR de privatizare mascată a sistemului public de sănătate.

Din fericire, e puțin probabil ca acest proiect să ajungă la Curtea Constituțională și, cu atât mai puțin să vadă lumina Monitorului Oficial. PSD a anunțat deja că se va opune acestei tentative ticăloase de a drena banii pacienților din sistemul public de sănătate pentru a umfla buzunarele largi ale unor firme de asigurări.

Există multe vicii administrative și constituționale în acest proiect promovat de USR. Însă cel mai grav viciu este cel moral. Ticăloșia cea mai mare e că cei din USR încearcă să ascundă sub această poleială a „libertății de alegere” o mizerie uriașă care poate submina sistemul național de sănătate, în dauna pacienților și în beneficiul unor firme din ce în ce mai apropiate de USR. Iar toate astea au loc după ce USR a provocat, din ticăloșie sau incompetență, cel mai mare prejudiciu la bugetul Sănătății, prin achizițiile supradimensionate de vaccinuri COVID-19 pentru care sunt acum anchetați de DNA.