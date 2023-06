Sursa: Arhiva EVZ

Despre fonfleuri cu polițiști, magistrați și militari. Lucruri servite care ne enervează

E o zicere românească pe care am folosit-o cei mai mulți dintre noi: Să stai strâmb și să judeci drept. Cred că la acest moment, de societate din secolul 21, trebuie să fie mai clar enunțul, deși sensul ar fi același: să recunoști adevărul. Dar ar fi mai explicit dacă am zice „să stai drept și să judeci drept”. Să nu ne mai lăsăm copleșiți de situații și de manipulări. Să stăm drept ca să se oxigeneze creierul, dar și să avem demnitatea recunoașterii greșelilor când am înghițit fonfleurile servite.