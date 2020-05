Adrian și Viorica, el avocat, ea cadru didactic universitar, erau prieteni de familie încă din momentul în care fiecare avea o altă relație. În cele din urmă, și-au dat seama că ar fi mai bine să trăiască liniștiți împreună. Și-au cumpărat o casă în Valea Adâncă în speranța că își vor petrece bătrânețea într-o atmosferă cât se poate de frumoasă, relatează bzi.ro.

Numai că, în anul 2015 nu prea s-au mai înțeles și femeia a plecat de acasă. De aici, a început un circ în toată regula. Pentru că nu a reușit să se înțeleagă cu bărbatul, ea a cerut ajutorul judecătorilor. Săptămâna trecută, ambii au sperat că procesul se va încheia la Tribunalul Iași, numai că din cauza COVID-19 judecătorii au suspendat cauza.

Femeia: „Am stabilit să avem o relație de întrajutorare reciprocă”

Se cunoșteau de multă vreme și în momentul în care fiecare dintre ei a rămas văduv au decis să-și facă un viitor comun. Astfel, în anul 2013 au găsit o vilă în suprafață de 158 mp situată în Valea Adâncă, lângă Iași. Aveau și o curte de 500 mp în jurul casei.

Numai că, în anul 2015, lucrurile nu au mers prea bine între ei. „Planul nostru de a menține relația de întrajutorare reciprocă până la sfârșitul zilelor noastre a eșuat din considerente ce nu merită a fi amintite acum. Astfel, în toamna anului 2015 am fost nevoită să părăsesc imobilul și să-mi găsesc un alt loc unde să locuiesc. Când am plecat eu din casă, am lăsat acolo toate bunurile mobile pe care le-am cumpărat împreună. Toate au fost folosite doar de Adrian de atunci până în prezent. El locuiește și acum acolo”, a explicat Viorica.

Valoarea locuinței este de aproximativ 420.000 lei. În acțiunea de partaj, femeia a solicitat ca instanța să-i acorde 50 la sută din valoarea imobilului și a bunurilor mobile. A susținut că au contribuit în cote egale la toate achizițiile făcute.

Adrian: „Ea a considerat această relație că este o afacere comercială”

Pe de altă parte, Adrian susține că femeia a fost de rea-credință și a profitat tot timpul de banii lui și că prin acțiunea de partaj ea vrea să se îmbogățească pe nedrept. El a fost de acord cu partajul, însă doar în proporție de 25 la sută către ea și 75 la sută să-i revină lui.

„Eu am făcut eforturi mari și propuneri rezonabile către ea pentru a împărți aceste bunuri. Toate s-au lovit de dorința doamnei de a obține câștiguri necuvenite de la mine. Ea a considerat această relație că este o afacere comercială”, a precizat Adrian. În același timp, avocatul susține că a dat doar 18.000 de euro pe casa respectivă, potrivit contractului de vânzare-cumpărare, și că ea l-a evaluat de la peste 400 mii lei pentru că vrea să-l fure pe el.