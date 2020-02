Organismul parazit Henneguya salminicola, care trăieşte adânc în ţesutul muscular al unor specii de salmonide, precum somonul, este primul organism de pe Pământ despre care s-a demonstrat că nu are un genom mitocondrial şi trăieşte fără a avea un aparat respirator, transmite marţi Live Science.

H. salminicola îşi petrece întregul ciclu vital în ţesutul muscular al peştilor şi al unor viermi subacvatici, condiţii în care nu are oportunitatea de a transforma oxigenul în energie.

Însă toate celelalte organisme multicelulare de pe Pământ, al căror ADN a fost secvenţiat de oamenii de ştiinţă, dispun de unele gene cu funcţii pentru aparatul respirator.

Conform unui studiu publicat luni în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, în genomul lui H. salminicola nu există nicio astfel de genă.

