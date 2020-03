“Polonia a fost una dintre primele țări europene care și-au închis frontierele, iar de atunci aproape toate țările est-europene de la statele baltice în nord la cele balcanice în sud, au urmat exemplul Varșoviei. Viața publică din regiune a înghețat practic și centrele vechi ale Pragăi, Cracoviei și altor orașe sunt pustii. /…/

Dar aceste măsuri de prevenție ascund mai mult decât se vede la prima vedere. Țările est-europene a o nevoie chiar și mai mare să facă tot ce le stă în puteri pentru a bloca virusul, întrucât multe dintre sistemele lor de sănătate sunt cu mult mai vulnerabile (dect cee din Vest n.r.). Vreme de ani, mii de medici și asistente au părăsit țări precum România și Bulgaria pentru salariile mai bune din statele vest-europene.

„Sistemele de sănătate din Europa Centrală se află sub presiune de o vreme, expresie a unei combinații între penuria de personal – parțial provocată de salariile situate la un minim istoric și de nivelurile ridicate ale emigrației – și un lung istoric al investițiilor insuficiente în instituțiile spitalicești”, a declarat pentru site-ul de știri Balkan Insight Martin McKee, profesor de sănătate publică europeană la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

