Fostul deputat Vlad Cosma face DEZVĂLUIRI SENZAŢIONALE. Cine era pe lista NEAGRĂ a EXECUŢIILOR comandate de procurorii Onea şi Negulescu

Fostul deputat Vlad Cosma a afirmat miercuri seară că Onea şi Negulescu aveau un plan deja pregătit prin care intenţionau să ancheteze mai mulţi generali SRI şi judecători. Cosma a anuntat, ca va prezenta lista acelor judecatori si generali SRI carora Onea si Portocala urma sa le deschida dosar si sa-i aresteze.





Suspendarea lor din magistratura si din functiile detinute la DNA Ploiesti a curmat aceste ganduri diabolice inainte de a se infaptui, potrivit ph-online.ro

"Avea o l ista pe birou cu mai multe nume despre care mi-a spus ca sunt generali SRI din Bucuresti. Acolo vroia sa ajunga si am retinut acest pasaj, pentru ca eu i-am spus ca nu are competenta sa cerceteze, ci Parchetul Militar. El, in stilul caracteristic, mi-a spus <>. Dupa care, Negulescu ar fi urmat sa livreze catre Parchetul Militar o cutie cu probe masluite de el.", a declarat Cosma.

O a doua lista neagra aflata pe biroul lui Negulescu era cea cu numele unor judecatori din Prahova, carora, de asemenea, intentiona sa le deschida dosar si sa le incheie cariera, asa cum a procedat cu procurorii pe care i-a anchetat din simplul motiv ca vroia sa se razbune, dar si pentru ca nu se intelegea cu ei asa cum ar fi dorit.

"Terminase cu procurorii din Prahova pe care avea dusmanie si pe care isi fixase tinta, acum urmau judecatorii. Va imaginati ca erau judecatorii care au dat sentinte drepte sau care au vazut cum lucreaza Negulescu in dosare.", a continuat Cosma.

