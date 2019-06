Moment istoric. Se pune la cale marea împăcare între români și maghiari. Breaking News

Kulcsar Terza Jozsef, preşedintele Partidului Civic Maghiar (PCM) din Covasna, a declarat, joi, că „trebuie să se pună capăt tensiunilor dintre români şi maghiari” şi propune redactarea unei „declaraţii de reconciliere româno-maghiară”. Pentru a rezolva problema, el a transmis scrisori către reprezentanţii tuturor partidelor parlamentare.





Ales pe listele UDMR, Kulcsar a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă de joi, că relaţiile româno-maghiare trebuie detensionate şi că momentul Valea Uzului a fost „picătura care a umplut paharul”.

„Ieri am trimis o scrisoare tuturor colegilor deputaţi (...) din toate grupurile politice, am trimis inclusiv deputaţilor independenţi, iar azi o să trimit această scrisoare, spre ştiinţă, şi domnului preşedinte Klaus Iohannis, doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă şi domnului preşedinte al Camerei Deputaţilor, domnul Ciolacu, prin care propun ca, în cadrul Comisiei pentru Drepturilor Omului, să ne aşezăm la masă în luna septembrie şi să redactăm, să discutăm despre o declaraţie de reconciliere româno-maghiară. Eu cred că trebuie să punem capăt acestor tensiuni dintre români şi maghiari. Ceea ce s-a întâmplat în Valea Uzului a fost ultima picătură în pahar, din punctul meu de vedere. Cui folosesc aceste tensiuni? Populaţiei, românilor şi maghiarilor în niciun caz, poate partidelor politice care în campanie pot avea discursuri frumoase, dar eu spun, şi cred că am dreptate, că trebuie să punem capăt tensiunilor şi să stăm normal, ca nişte europeni, la masa tratativelor, să discutăm, să vedem care sunt problemele şi dacă am reuşi în acest an, într-adevăr, să avem o asemenea reconciliere româno-maghiară, eu cred că ar ajuta şi pe cei aflaţi la putere la Budapesta şi pe cei de la puterea de la Bucureşti să se aşeze şi ei la masa tratativelor şi să fie o relaţie mult mai bună decât este în momentul de faţă”, a declarat parlamentarul maghiar.

El a mai menționat că în scrisoarea trimisă deputaţilor sunt trecute câteva doleanţe ale comunităţii maghiare, cum ar fi înfiinţarea secţiei maghiare la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, folosirea simbolurilor naţionale ale comunităţii maghiare, inclusiv a imnului, utilizarea limbii materne în spaţiile publice și restituirea bunurilor aparţinând şcolilor şi bisericilor istorice maghiare.

„Ceea ce cerem noi şi ceea ce am cerut şi cerem în continuare nu cerem împotriva cuiva, cerem pentru noi aceste drepturi ale omului. Deci, dacă vorbesc despre autonomia teritorială a ţinutului secuiesc, eu nu sunt împotriva românilor, este greşit conceput, eu cer pentru că asta funcţionează în Europa. Nu sunt radical, eu spun că sunt normal (...) Nu doresc tensiune, nu doresc război, doresc normalitate. Dacă sunt mai radical, cum spun unii, e poate pentru că spun lucrurilor pe nume şi pentru că UDMR, din păcate, timp de 28 de ani nu s-a ocupat corespunzător de aceste probleme în Parlamentul României. Asta este părerea mea şi le-am spus şi lor, chiar dacă mă trag de urechi (...) Eu consider că o vină are toată lumea că s-a ajuns aici (...) Noi, maghiarii din Transilvania, suntem acasă, nu trebuie să plecăm nicăieri şi nu avem nevoie de aprobarea nimănui ca să ne simţim acasă (...) Eu cred că în Europa nu mai există categorizarea de naţiuni învingătoare şi naţiuni învinse, toate naţiunile Europei sunt egale, asta e părerea mea (...) Sper ca partidele politice să-şi desemneze reprezentanţii şi sper să avem rezultat”, a mai completat deputatul maghiar.

