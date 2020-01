Atunci când informația a „răsuflat” în presa locală preşedintele USR Olt a anunţat pe Facebook că a demisionat din partid. Politicanul a confirmat și că pe numele său a fost întocmit dosar penal.

„Astăzi (joi n.a.) este o zi tristă pentru mine pentru că trebuie să îmi anunţ demisia din USR! Din păcate am luat o decizie greşită pe care mi-o asum în totalitate: deşi aveam permisul suspendat pe 30 zile (peste 4 zile urma să îl recuperez) şi nemaiavând răbdare am condus totuşi maşina personală pentru a-mi lua fetiţele de la şcoală. Am fost oprit de un echipaj al poliţiei rutiere şi mi s-a întocmit un dosar pentru conducere fără permis”, a transmis, pe Facebook,preşedintele USR Olt.

El şi-a cerut scuze colegilor săi din USR şi simpatizanţilor.

Am încredere în colegii mei din filiala Olt, iar conducerea va fi preluată statutar de oameni care să muncească pentru alegerile locale și naționale de anul acesta!”, a mai scris Cristian Silviu Anton.

De altfel, conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Olt a confirmat măsura luată împotriva liderului USR.

„Astăzi, 30 ianuarie 2020, în timp ce supravegheau și controlau traficul rutier, polițiștii Biroului Rutier Slatina au depistat un bărbat, de 36 de ani, din localitate, care a condus un autoturism având dreptul de a conduce suspendat. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Alexandra Dicu.

