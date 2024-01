Demisie la Kanal D! Vedeta a dat televiziunea pe imobiliare

Una dintre vedetele Kanal D, Antonia Ștefănescu, a luat hotărârea de a pleca de la postul turcesc, dar și din lumea reflectoarelor. Motivele de la baza acestei hotărâri au fost dezvăluite chiar de ea în cadrul unui interviu.

Vedeta Kanal D a renunțat la televiziune pentru imobiliare

Cu toate că a demisionat, Antonia Ștefănescu nu a dorit să rămână fără activitate profesională. Vedeta a decis să se reprofileze, astfel că a ales să activeze în domeniul imobiliarelor.

Aceasta a dezvăluit că cel mai mare sprijin al său este chiar fostul soț, Andrei Ștefănescu.

„Mi-am schimbat locul de muncă, după ce am fost cam un an și jumătate la Kanal D. Acum sunt la o firmă dezvoltatoare. S-a încheiat cu televiziunea. În termenii actuali sunt asistent manager la o firmă care se ocupă cu dezvoltare imobiliară. Singură, tot singură (n.r. râde). Este cu liniștea pe aici prin viața mea, deși aș vrea să fie mai agitație (n.r. râde). Dar nu-mi stă capul! S-a nimerit pur și simplu jobul acesta printr-o vecină care a plecat din țară! Eu inițial voiam ceva part time pe lângă ce faceam la Kanal, ca să mai fac un ban. Dar am venit la interviu și am rămas. Am zis să fac schimbarea că nu mi-a ieșit în cale degeaba. Sunt la program acum ce-i drept, cu toate astea, e mai bine din toate punctele de vedere”, a spus Antonia Ştefănescu pentru fanatik.ro

Banii, principalul motiv pentru demisia de la Kanal D

Antonia Ștefănescu nu s-a ferit să dezvăluie că principalul motiv al plecării de la Kanal D au fost banii.

„Da, dar și faptul că eu funcționez cu mersul tot înainte, și când s-a ivit așa neașteptat, de nicăieri, am zis că e clar pentru mine și mai bine să nu fug de schimbare. Sunt încântată de alegerea făcută”.

Ce relație are Antonia cu fostul soț, Andrei Ștefănescu

Deși s-a despărțit de Andrei Ștefănescu, Antonia nu și-a refăcut viața personală. Aceasta preferă să se ocupe de fiul său și de carieră.

„Nu se întâmplă lucruri pentru că, se pare că trebuie să accept invitații la cină, ieșiri cu bărbați, ieșiri în oraș cu fetele! Iar eu nu apuc să mai fac și asta. Mă refer la ieșiri în club etc. Sincer, pentru prima parte recunosc că nu-s interesată, deoarece nu e nimeni convingător ca și conținut, deci insuficient ca să-mi reorganizez prioritățile.

Mă ajută foarte mult Andrei (Ștefănescu n.r) acum de când mi-am schimbat locul de muncă, asta pentru că nu mai am atât de mult timp liber ca înainte. În timpul săptămânii nu reușesc să ajung eu mereu să-l iau de la școală și merge el. Ne susținem! Facem puștiul fericit!”, a mai spus Antonia pentru publicația menționată anterior.

Andrei Ștefănescu și Antonia au pus punct relației lor în 2020, după șapte ani de dragoste. Cuplul are un băiețel, Ayan, născut în 2017.