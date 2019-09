Laura Pascu – acesta este numele membrei demisionare a PLUS – i-a mai spus lui Cioloş că „un partid curat nu se construiește cu membri înscrişi şi aduşi la vot cu autobuzul”.

„Am intrat în Partidul Unității Libertății și Solidarității pentru că am crezut în principiile și ideile prezentate în Manifestul PLUS. Onestitate. Competență. Integritate. Dar și pentru că am încredere totală în Dacian Cioloș.

Cred în meritocrație. Cred în omul potrivit la locul potrivit.

Și pentru că toate aceaste credințe ale mele mi-au fost demontate azi, drumurile noastre se despart. Al meu și al partidului.

Atât timp cât nu vom înțelege că nu putem face politică nouă cu metehne vechi, pesediste, cât timp nu vom vota cu capul nostru și nu așa cum ne dictează cineva pe foaie, cât timp vom accepta și vom menține un nivel de analfabetism funcțional în rândul membrilor de partid sau al conducerii acestuia, cu părere de rău o spun că NU VOM SCHIMBA NIMIC în țara asta”, a afirmat Laura Pascu, pe Facebook.

„Nu am candidat la nicio funcție și, ca simplu membru, sunt absolut dezamăgită de rezultatul alegerilor Biroului Județean. Și, pentru că nu-mi permit luxul de a mă preface și de a sta cuminte în banca mea, voi ieși din PLUS Arad.

NU așa se contruiește un partid curat. Cu membri înscriși și aduși la vot cu autobusul. Cu influențări directe cum și ce să voteze. Cu manipulări și tactici pesediste”, a mai scris fosta membră PLUS.

Ea a încheiat spunând: „Regret profund și deplâng soarta filialei Arad. Și cel mai rău îmi pare că trebuie să plec. 😥

P.S.: Dacian, nu ai un alt partid? ”

