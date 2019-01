Declarații incendiare. Fost ministru: „Situatia creată pune Armata României și țara într-o situație imposibilă”. Militarii nu știu cui să se subordoneze

Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, susține că situația creată de președintele Klaus Iohannis, prin prelungirea mandatului Șefului Statului Major fără acordul ministrului de resort și al premierului, pune și Armata și țara într-o postură delicată.





„Situatia creata pune Armata Romaniei si tara intr-o situatie imposibila. Militarilor li se cere sa continue subordonarea fata de un sef al Apararii recuzat de ministrul sau, care a propus oficial un inlocuitor pentru viitorul mandat. Cum va putea colabora ministrul Apararii cu seful Statului Major pe care in acest moment il considera ilegitim si in afara mandatului?”, a scris fostul ministru, sâmbătă, pe Facebook. Acesta a explicat că, timp de un an și jumătate, cât a deținut portofoliul Apărării, a încercat să țină Armata în afara jocului politic și că există tentația ca acest joc să se propage și în rândul militarilor. „Am inteles perfect ce inseamna controlul civil impus de Constitutie si de legile specifice de organizare si care este rolul acestuia. E drept, nu de putine ori a trebuit sa balansez orgoliile, firesti si de inteles, ale castei militare, cu cerintele politice ale unui Program de guvernare extrem de exigent. (...) Asa cum este definit de lege, seful Statului Major al Apararii este militarul cel mai inalt in rang din armata, el fiind, de facto, seful militar. Lui i se subordoneaza toate celelalte categorii de forte si, vreme de patru ani, conduce armata. Este perfect adevarat, ca pentru a se evita derapajele de orice natura, asupra Armatei exista controlul civil, exercitat politic de Guvern, prin ministrul apararii, cel care conduce Ministerul Apararii Nationale si caruia, seful SMAP i se subordoneaza. Pentru si mai mult control, Constitutia ii confera atributii - limitate si de echilibru - si Presedintelui statului”, a explicat fostul ministru.

Fifor consideră situația și mai delicată în condițiile în care România a preluat președinția Consiliului UE.

„Asta, in conditiile in care am preluat practic Presedintia Consilului Uniunii Europene, in cadrul careia Romania este chemata sa joace un rol esential pentru definirea viitorului relatiei NATO - UE, relatie vitala pentru apararea colectiva. Ca sa nu mai vorbesc de toate programele si proiectele uriase aflate in derulare sau in curs de contractare”, afirmă Mihai Fifor.

Acesta a conchis că nimeni nu poate „estima costurile pe termen lung pentru Armata si pentru tara, pentru ceea ce s-a petrecut zilele acestea si pentru precedentul extrem de periculos creat” și că „derapajul trebuie oprit”.

În 28 decembrie, în ultima ședință a CSAT, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care îi prelungeşte mandatul generalului Nicolae Ciucă la conducerea SMA, cu precizarea că propunerea făcută de ministrul Apărării, Gabriel Leş, nu a fost aprobată.

