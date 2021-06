După trecerea a doi ani de la dispariția fiicei, Luiza Melencu, și la doar șase luni de la moartea soțului, Monica Melencu s-a recăsătorit. Acest lucru a fost confirmat chiar de una dintre rudele femeii, mătușa tinerei dispărute care a dezvăluit totul.

Potrivit acesteia, Monica Melencu și-ar fi refăcut viața, alături de un alt bărbat împreună cu care s-a prezentat în fața ofițerului stării civile. Cei doi ar fi spus „Da” în urmă cu aproximativ două săptămâni, la începutul lunii iunie. Noul soț este, de asemenea văduv, are trei fiice și o stare materială foarte bună. El face afaceri în agricultură într-o comună din apropierea orașului Caracal.

„Mama Luizei s-a măritat. Acum două săptămâni a avut cununia civilă. Ea și tatăl nepoatei mele s-au despărțit, el avea probleme mari cu alcoolul. Tatăl Luizei a murit, iar Monica s-a căsătorit cu un alt bărbat, căruia i-a murit nevasta. Este văduv și are trei fiice, dar toate sunt la casele lor. Are o situație bună, are sere, este un bărbat pe picioarele lui. Locuiesc împreună într-o comună de lângă Caracal”, a spus mătușa Luizei Melencu, pentru Impact.ro.

Monica Melencu a intentat divorț la finalul anului trecut

Conform portalului instanțelor din România, pe 25 noiembrie 2020, mama Luizei Melencu a intentat acțiune de divorț împotriva fostului soț, Claudiu. La scurtă vreme, bărbatul a murit din cauza problemelor de sănătate pe care le avea și a suferinței pricinuite de pierderea fiicei și despărțirea de soție.

Mai mult, după moartea fiicei, Claudiu Melencu a aflat că Luiza n-ar fi fost fiica sa biologică, fapt rezultat din analizele ADN.

„Am aflat după 20 de ani că fetița mea nu e fetița mea. Eu nu am nici o îndoială. Pe acest copil l-am crescut eu. Soția mea a stat lângă mine, am văzut cum i-a crescut burtica. Eu pot să fac alte ADN-uri, să vedem ce iese”, spunea îndurerat tatăl Luizei Melencu.