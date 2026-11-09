Decizie instanță

Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Ministerul Finanțelor, excepție invocată din oficiu, și respinge cererea formulată de reclamanții Gabor Elena-Loredana, CNP 278........, Gabor Cornel CNP 172.... și Gamaleon S.R.L. C.U.I.:18959550, J27/965/2006, toți cu domiciliul procesual ales la sediul Biroului de Avocat „Eva Bianca-Mădălina” din Iași, str. Spital Pașcanu, nr, 2B, bl. ZI, et. 2, ap. 8, jud. Iași (persoană desemnată pentru primirea corespondenței: Eva Bianca-Mădălina), în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Finanțelor, ca fiind introdusă în contradictoriu cu o persoană lipsită de calitate procesuală pasivă.

Admite în parte cererea formulată de reclamanții Gabor Elena-Loredana și Gabor Cornel în contradictoriu cu pârâtul Adevărul Holding S.R.L., J40/14119/2006, CUI RO18990288, cu sediul în București, Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2.

Constată caracterul ilicit al inserării de către pârâtul Adevărul Holding S.R.L. de înregistrări audio-video de pe înregistrările realizate în noaptea de 30/31.07.2023 de sistemele de monitorizare interioară și exterioară a locuinței proprietatea reclamanților Gabor Cornel și Gabor Elena-Loredana, în cuprinsul articolului postat la data de 15.12.2023 la adresa https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/noi-imagini-din-seara-mortii-sharei-cleva-2324485.html, care aduc atingere drepturilor reclamanților Gabor Cornel și Gabor Elena-Loredana la viață privată și la propria imagine, și obligă pârâtul Adevărul Holding S.R.L. la înlăturarea acestor înregistrări audio-video.

Obligă pârâtul Adevărul Holding S.R.L. la publicarea dispozitivului hotărârii judecătorești, după rămânerea definitivă, pe cheltuiala acestuia, într-un termen de 10 zile, în cotidianul Evenimentul zilei și pe pagina stiripesurse.ro.

Respinge în rest cererea formulată de reclamanții Gabor Elena-Loredana și Gabor Cornel în contradictoriu cu pârâtul Adevărul Holding S.R.L..

Respinge ca nefondată cererea formulată de reclamantul Gamaleon S.R.L. de obligare în solidar a pârâților Antena 3 S.A., Antena TV Group S.A., Dogan Media International S.A., Press Media Electronic S.R.L., B1 TV Channel S.R.L., Adevărul Holding S.R.L., RTV HD S.A. la plata de daune materiale.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Tribunalul Neamț – Secția I civilă.

Pronunțată prin punerea la dispoziție prin intermediul grefei la data de 05.06.2026.

PREȘEDINTE, Oana Livia Apetri

GREFIER, Elena Hărtie