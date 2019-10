Bud a fost exclus de Lincar din lotul liderului din Liga 2 la începutul lunii septembrie, din cauza unor probleme disciplinare, scrie GSP.

Ulterior, Erik Lincar a părăsit gruparea finanțată de fiul lui Liviu Dragnea, afirmând: „Relaţiile din ultima perioadă cu preşedintele clubului se deterioraseră. A fost vorba, în principal, de situaţia lui Cristi Bud după decizia mea de a-l scoate din lot. M-am oferit chiar să plătesc clauza de reziliere a jucătorului dacă asta era problema principală a conducerii şi să îmi recuperez ulterior banii”.

Bud: „Nu sunt eu motivul pentru care a plecat Lincar. S-a zvonit că am băut și că am fost la nu știu ce chefuri”

Lincar: „Eu am spus că Bud a fost o parte principală din cauza căreia eu am plecat, dar au fost și alte 3 situații, iar eu am luat hotărârea că e mai bine să plec”

Bud: „Întrebați-l pe Lincar dacă i-am comentat sau i-am întors vorba la antrenamente vreodată. Nu cred că a fost o abatere disciplinară așa gravă încât să fiu exclus din echipă”

Lincar: „Au fost niște lucruri normale, profesioniste”

Bud: „Poate alții au făcut lucruri mai grave decât mine și nu s-a luat nicio decizie”

Lincar: „Tu știi bine, după etapa a 4-a sau a 5-a am apreciat aportul tău, ai ajutat echipa. Adică nu poți să spui că antrenorul a avut ceva cu tine anume. Dar de la momentul Alexandria, când ai avut acel gest de la sfârșitul meciului…”

Bud: „Am fost supărat pe mine atunci”

Lincar: „Ți se pare normal ca un jucător la sfârșitul unui meci să nu-și salute publicul și conducerea? După ai plecat unde ai plecat. Eu asta nu înțeleg. Ai ajuns la o experiență și o vârstă și tu ai o asemenea atitudine”

Bud: „Am greșit, iar la a doua greșeală eu am fost exclus, deși am fost mai mulți acolo”

Eric Lincar: „Ați fost 2, dar nu vreau să intru în detalii”

Bud: „Am fost 7. Toată lumea mă sună și îmi spune că am dat antrenorul afară. Nu este adevărat, mi se pătează imaginea”