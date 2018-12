„De pe mal de Prut, între Munții lui Iancu !”

Ne aflăm în plin decembrie încadrat parcă între frontiere de aspre și tremurânde ceasuri pentru sufletul autenticului român de odinioară - acel reper al lui „A fost odată” spre care ar trebui cu toții să ne îndreptăm privirea cugetului: 1 Decembrie, dată a unirii de granițe și de suflete și miracolul lui 25 Decembrie, Naștere a Sfântului Prunc; 25 Decembrie purtător al semnului Unirii întru credința străbună, cea întru Hristos. E acel moment al anului deschis parcă mai mult decât oricând torsului din fusul poveștii, când dialogurile poartă cu ele strămutări în veac, iar tinerii și bătrânii își împrumută din Rostul bucuriei, al înțelepciunii, al păstrării de Sens, toate printr-o profetică așezare în Timp, cea a dăinuirii de neam- dăinuire ce e unită fi ințial cu dăinuirea credinței străbune.





La o astfel de închipuită șezătoare a mărturiilor vă invit, spre a cunoaște un suflet oarecare, ascultându-i tremurul simțămintelor, spre a înțelege, prin acest suflet, trăirea atâtor alți tineri a căror voce Roberta devine, ca un ecou. O tânără ce pare a grăi despre ea, dar care duce cu sine și strigătul buciumului unei fărâme din generația căreia îi aparține.

- Irina Stroe: Roberta, ești un suflet pe care l-am pescuit, spre a depăna o istorisire simplă, aleasă la întâmplare, din alte mii de povești de viață. Vreau, așadar, să ne povestești despre cum te simți a fi, raportat la întregul proces al devenirii, al șlefuirii de peste ani. Cine e Roberta, în adâncul inimii?

- Roberta Rodu: În adâncul inimii mele nu am găsit nimic doar al meu. În adâncul inimii mele, am căutat, și i-am găsit pe ei. Iar ei sunt prietenii mei, din Organizația Tinerilor din Sibiu. Înainte să îi cunosc eram o moldoveancă de pe malul românesc al Prutului care a ajuns între Munții lui Iancu și care voia cu orice preț să se întoarcă acasă cât de repede. Dar Dumnezeu plănuia cu totul altceva, așa că într-o zi a rânduit să îmi atragă atenția un afiș cu o excursie la Mănăstirea Oașa, iar de atunci… cred că m-a uitat acolo. Așa am cunoscut suflete în care m-am regăsit și care au aprins în inima mea doruri pe care nici nu știam că le am! Acolo am purtat pentru prima dată în viața mea costumul popular…și îmi amintesc cât am plâns atunci de emoție. Nu m-am simțit niciodată mai... vie.

- Cum s-a petrecut această minunată unire a timpului alocat studiului, medicinei, cu viața spirituală atât de activă, de vie?

- La început, proaspăt membru fiind, m-am speriat, pentru că nu reușeam să gestionez timpul între OTS și facultate. I-am spus asta duhovnicului meu și mi-a răspuns un lucru care mi-a fost de căpătâi în toți acești ani. ”Măi! Dumnezeu nu rămâne dator!”. Atât mi-a trebuit ca să mă arunc cu tot sufletul. Și a avut dreptate, niciodată nu a rămas! În tot acest timp nu am fost singură. Prietena mea cea mai bună este în același timp și colega mea și președinta Organizației. Învățam împreună, mergeam la OTS împreună. Țin minte cum odată, pentru un examen, chiar nu am avut timp să terminăm materia, așa că eu am învățat jumătate, ea jumătate, și am luat amândouă 10. Minunile au curs lanț la examene…iar totul a mers firesc înainte. Noi cu OTS-ul, Dumnezeu cu facultatea.

Credința ca datorie

- Tânăra de acum, privind peste anii ce au trecut, cum înțelege rostul credinței în formarea ca adult, rostul păstrării vii de frumoasă și castă tradiție, unită cu rădăcinile neamului?

- Ca pe o datorie! Așa înțeleg rostul păstrării credinței și al tradiției. E ca un copac pe care-l cureți primăvara. Vor crește mlădițe noi, seva e acum proaspătă, dar se hrănește prin aceleași rădăcini. Nu poți să te rupi. Pentru că dacă te rupi, te usuci. Dacă nu ai rădăcină, mori. De unde să mai primești viață? Rădăcina e secretul. Și e datoria ta să ai grijă ca mlădițele noi care vor crește, să fie conectate la rădăcină.

- La noi, la români, colindul e Sămânța de Cer, poezie a sacrului pogorâtă pe pământ. Colindul e mai mult decât vers, transcende rima și ritmul, colindul e trăire, e curgere de dăinuire. Ce înseamnă pentru tine colindul?

