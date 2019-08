De la Teroristul din decembrie 1989 la Monstrul din Caracal

Pentru prefața la cartea lui Radu Portocală despre Macron am recitit sau mai degrabă am citit, deoarece am uitat-o cu totul, cartea sa de referință Autopsie du coup d’État roumain: au pays du mensonge triomphant. Cartea a apărut în octombrie 1990 la editura Calmann-Lévy din Franța.