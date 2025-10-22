HAI România! De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea







Credeai că ai auzit totul? Acest colaj din podcast te poartă printr-un rollercoaster de subiecte românești: 📉 Economie și frica de devalorizare 🏛️ Jocuri politice și amenințări guvernamentale 🛴 Nebunia trotinetelor pe DN1 ☕ Amintiri cu ghicit în cafea și anecdote cu... mirosuri neplăcute (Cartianu?) 💸 Șpaga de 300 lei la ITP 🕵️ Misterul criminalului neprins Un mix incredibil de realități dure, umor și comentarii tăioase.

Așa arată România nevăzută la știri! #PodcastRomania #RomaniaTotala #ViataInRomania #RealitatiRomanesti #HaosControlat #FaraPerdea #Politic #Social #Economic #UmorNegru