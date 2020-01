Andreea Bododel, o fostă soție de fotbalist cu aspirații de fotomodel, și-a făcut o achiziție masculină de a scris și cancan.ro de ei.

Fosta soție a lui Tibi Bălan pare că și-a regăsit liniștea alături de Mădălin None, unul dintre concurenții de la Puterea Dragostei care a ieșit în prim-plan cu faptul că nu a dorit să fie asociat cu nicio fată în show.

”A «rupt-o» cu Robert și s-a cuplat cu Mădălin de la «Puterea Dragostei». Se afișează împreună prin diferite locații din Constanța. Tot litoralul știe de relația lor. Nu se feresc de nimeni, sunt extrem de asumați în public, doar pe rețelele de socializare nu au postat nimic legat de relația lor”, ne-a dezvăluit o sursă din anturajul brunetei.

Viața lui None e una agitată. Până la Puterea Dragostei și, implicit, Andreea Bododel, tânărul s-a perindat printre adusul mașinilor din afară și încercări eșuate de a deveni patron cu acte-n regulă, la Registrul Comerțului.

„Am diplomă de crescător de animale. Am vrut să-mi fac o fermă. Voiam să iau fonduri europene, însă aveam nevoie de nişte bani de pornire şi nu am avut. Mi-am făcut diplomă de antrenor fitness”, mărturisea Mădălin None.

Cei din casă nu au ştiut ce meserie are, cu adevărat, None de la Puterea dragostei. În 2008, el a absolvit un liceu din Cernavodă cu specializarea „tehnician operator tehnică de calcul”, obţinând, la examernul de Bacalaureat, 10 la „limba engleză”, 7.05 la “limba română” şi 7.05 la “matematică”. Cu toate acestea, el nu a activat până acum în domeniul IT.

Despre Andreea Bododel nu se pot spune foarte multe, aceasta dorind să îți țină viața personală departe de urechile și ochii curioșilor. Ce se știe e că a fost căsătorită cu fotbalistul Tibi Bălan. În 12 decembrie 2012 a născut un băiat, dar, la scurt timp după ce a devenit mamă, relaţia cu soţul ei a început să scârţâie, iar la începutul anului 2015 au decis să divorţeze. Aceasta a mai fost cuplată şi cu Liviu Vârciu.

