Un proxenet eliberat condiționat din închisoare a ajuns să își terorizeze fosta soție, dar și pe fetița lui, femeia solicitând instanței ordin de protecție împotriva acestuia. Eugen Mihai Mereuță, despre care presa a scris că este proxenetul care ar fi traficat-o pe Monica Gabor, i-a transformat viață fostei sale soții într-un coșmar, scrie Cancan.

Îngrozită de amenințările și jignirile primite de la fostul soț, cu care are o fetiță de 10 ani, femeia a cerut ordin de protecție. Magistrații i-au aprobat cererea , dându-i dreptate celei care a fost luată în vizor de fostul ei soț eliberat condiționat din pușcărie.

Eugen Mihai Mereuță, care a fost condamnat pentru proxenetism și trafic de persoane, a executat doar o parte a condamnării, fiind eliberat condiționat. Acesta ar fi început să-și terorizeze fosta soție, cu care a fost împreună timp de 18 ani . Fetița lor, în vârstă de 10 ani, a văzut de mai multe ori cum mama ei era supusă amenințărilor și scenelor de violență Femeia s-a adresat instanței, cerând ordin de protecție, iar magistrații i-au aprobat cererea.

Fosta soție a lui Eugen Mereuță a fugit la vecini, ea aducând acuzații grave fostului ei soț. Ea afirmă că el ar fi amenințat-o cu moartea și ar fi bătut-o cu bestialitate, producându-i fracturarea a două coaste în timp ce ficatul i-a fost rupt. ”Prin ordinul de protecție provizoriu emis la dată de 29.06.2019 de Secția 2 Poliție s-a reținut că la data de 29.06.2019, după ce pârâtul a transmis fiicei sale că o va omorî pe mama ei, reclamanta și fiica ei s-au adăpostit la prietenii de familie, însă pârâtul le-a urmărit și a continuat cu amenințările”, se consemnează în motivarea sentinței magistraților.

”Reclamanta a arătat, în esență, că la data de 29.06.2019 fiica sa minoră, în vârstă de 10 ani, vorbea cu tatăl ei la telefon, când acesta i-a spus că vine să o strângă de gât și să o omoare pe mama ei. Fetița s-a speriat și a început să plângă, iar, de frică, reclamanta și copilul s-au refugiat la niște prieteni, unde pârâtul le-a urmărit… (

Reclamanta a menționat că acte de violență fizică și amenințări cu moartea prin mutilări cu acid sulfuric s-au mai întâmplat atât în timpul căsătoriei, cât și după divorț, inclusiv în prezența minorei.

În acest sens reclamanta a exemplificat că în anul 2015 pârâtul a lovit-o cu pumnul provocându-i fracturarea a două coaste și ruptură a ficatului, că și în timpul detenției pârâtului primea telefoane de amenințare și injurii de la acesta, că în luna aprilie 2019 pârâtul a strâns-o de gât și a amenințat-o în parcarea din fața locuinței, iar de multe ori îi spune fetiței că nu are bani și că reclamanta ar trebui să-l întrețină. Reclamanta a mai declarat că nu a formulat plângere penală împotriva pârâtului pe motivul fricii”, se mai arată în motivare magistraților. Mereuță a fost obligat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 să păstreze o distanță de 250 de metri față de fosta lui soție, față de domiciliul acesteia, față de locul ei de muncă, dar și față de fetița lor de 10 ani.

Proxeneţii, condamnați pentru trafic cu minore

Eugen Mihai Mereuţă şi Claudiu Ciucă au fost condamnaţi, în anul 2013, pentru trafic de persoane, între care și minore, magistraţii Tribunalului Bacău hotărând că Mihai Mereuţă să execute 10 ani de închisoare, iar Claudiu Ciucă, trei ani. Lui Mereuţă i s-a confiscat, atunci, suma de 1.468.000 de lei, bani consideraţi iliciţi deoarece au fost obţinuţi de pe urmă afacerii cu fete. În acelaşi dosar a mai fost inculpat şi Dinu Damaschin, cel care s-a autointitulat „protectorul Monicăi Gabor“. Eugen Mihai Mereuţă a fost pionul principal al rețele, având închiriate mai multe apartamente în centrul Bucureştiului, unde fetele erau duse pentru a se prostitua.

„Procedura era aşa: respectarea unui program, clienţii veneau prin intermediul unor anunţuri în ziare sau pe internet. Era obiceiul că pe fiecare client față să îl consemneze într-un caiet, să pună banii într-un sertar anume. Raportul sexual era 120 – 150 lei, în funcţie de preferinţele clientului: relaţii sexuale normale, raport anal, oral, sado-maso. De regulă erau trei fete minimum pe apartament“, a declarat investigatorilor o tânără obligată să se prostitueze.

O altă fată a povestit:

„Când venea clientul, noi trebuia să ne aliniem că fotomodelele pe podium, în îmbrăcăminte cât mai sumară, clientul alegea o tânără pe care o prefeaă şi se ducea într-o cameră a apartamentului“. În timpul anchetei, Mereuță a declarat că nu are nicio legătură cu Monica Gabor, infirmând acuzația că ar fi traficat-o și pe fosta soție a lui Irinel Columbeanu .

“Eu nu am văzut-o pe Monica Gabor niciodată în carne şi oase decât la televizor. În faţa mea, niciodată. Niciodată nu am stat de vorbă cu ea. De aceea, eu solicit instanţei să accepte o probă nouă: Monica Gabor. Eu vreau că Monica să vină la proces şi să spună dacă eu am vorbit vreodată cu ea, sau dacă i-am închiriat vreodată vreun apartament”, a declarat proxenetul.

