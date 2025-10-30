HAI România!

De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor

De ce pleacă americanii și cum este România prinsă într-un „troc” pentru Polonia? De ce interesul pentru țara noastră este „egal cu zero”? Informațiile ascunse „sub fustă” ale Doamnei Țoiu, bâlbele lui „Harpalete” (Nicușor Dan), comparat cu Charlie Chaplin, vezi în podcastul EVZ, Hai România, pe care nu vrei să-l ratezi.

https://youtube.com/live/sznFsT_qkfM Jocurile de culise ale lui Trump: Manipularea bursei și alianța cu Elon Musk. Adevărata putere: Rolul BlackRock și Larry Fink la Forumul Economic Mondial. Europa în pericol: "Merge spre dictatură". Conspirația supremă: Nanoboți, grafen și antidotul surpriză... nicotina. Războiul final: De ce vrea diavolul să crezi că nu există?

#harpalete #nicusordan #geopolitica #romania #sua #conspiratie #trump #blackrock #wef #nanoboti #grafen #nicotina #podcast #analiza #politica

