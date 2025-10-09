HAI România! De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală







În podcastul ”Picătura de business” de astăzi vorbim despre educația fiscală, tema care îți poate economisi bani, timp și multe bătăi de cap. Invitata este Andreea Cosmănescu, consultant fiscal cu pregătire economică și juridică, peste 19 ani de experiență (PwC, EY) și 11 ani în roluri de leadership, cofondatoare și Managing Partner Taxelle (proiecte în Europa, Orientul Mijlociu și Africa), membră a Consiliului de Administrație Infinity Capital Investments.

În dialogul moderat de Sorin Andreiana, redactor-șef Capital, afli pe concret: de ce rezidența fiscală nu ți-o „alegi” (cum se stabilește corect și ce documente contează), cum te pregătești pentru inspecțiile ANAF, cum folosești inteligent Stock Option Plan și facilitățile de R&D, când are sens un holding internațional, dar și ce aduce digitalizarea (SAF-T, e-Factura) pentru conformare și eficiență.

O conversație aplicată despre cum transformi fiscalitatea din povară în avantaj competitiv.