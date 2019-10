Din acest an, din luna iulie, a preluat conducerea organizatiei PNL Sector 2.

Monica Anisie a absolvit Universitatea din Bucuresti si are doua diplome de master, una in Management Educational si cea de a doua in Integrare Europeana si problematica sociala.

Este profesor de limba romana la Colegiul National „Tudor Vianu” din Bucuresti. A ocupat functiile de inspector general adjunct la Inspectoratul Scolar Bucuresti (2009-2011), secretar general adjunct la Ministerul Educatiei (2011-2012), consilier in cadrul Administratiei Prezidentiale (2012-2014), director Inspectie scolara si apoi director general in MEN (2014-2016), secretar de stat (2016 – 2017) si apoi din nou consilier in cadrul Administratiei Prezidentiale, scrie ziare.com.

