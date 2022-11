De ce trebuie diagnosticată precoce neuropatia diabetică. Dr. Daciana Toma: „Avem de luptat împreună, medici și pacienți”

Cunoscută drept una dintre cele mai severe complicații ale diabetului zaharat, neuropatia diabetică nu prezintă simptome specifice în peste 50% din cazuri, favorizând agravarea bolii în lipsa unui tratament corespunzător.

În numeroase cazuri de neuropatie diabetică pacienții nu-și dau seama că sunt suspecți de această afecțiune deoarece semnele întârzie să apară. Totuși, există câteva simptome, ușor depistabile la nivelul picioarelor, de care pacienții pot ține cont: furnicături, senzație de arsură, durere înțepătoare sau senzație de curentare, fie senzație de amorțire. Aceste semne devin de obicei mai supărătoare în momentele de relaxare sau înainte de a dormi.

În plus, neuropatia diabetică determină și o sensibilitate redusă la diferențele de temperatură (pacientul nu poate face diferența între apa rece și caldă), senzație redusă de presiune (pacientul nu simte dacă pantofii sunt prea strâmți) și instabilitate în timpul mersului (pacientul merge legănat). Semnele și simptomele sunt rezultatul deteriorării fibrelor nervoase la nivelul picioarelor, iar din acest motiv pot apărea răni care se pot vindeca în timp îndelungat.

„Neuropatia diabetică înseamnă pentru medicul de familie o amenințare care pândește pacientul cu diabet zaharat încă din perioada în care diabetul zaharat nu este diagnosticat, când există factori de risc și sunt apărute, poate, modificări ale metabolismului glucidic. Ca medic de familie am obligația de a fi proactiv, de a acționa în scopul prevenirii apariției neuropatiei diabetice, de a depista precoce și de a încetini progresul acesteia prin tratament adecvat în cazul în care aceasta deja a apărut.

De aceea, pacienții cu factori de risc pentru diabet zaharat trebuie să înțeleagă că acesta înseamnă mai mult decât glicemii mari. Înseamnă neuropatie diabetică, picioare amputate, infarct, orbire și încă multe altele. Spaima nu trebuie să fie doar față de apariția diabetului, ci mai ales față de complicațiile acestuia”, susține Dr. Daciana Toma, Președintele Grupului de Lucru de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice al Societății Naționale de Medicina Familiei.

„Niciun medic nu poate face minuni fără ajutorul pacientului!”

Medicul diabetolog, neurolog sau medicul de familie stabilește diagnosticul de neuropatie diabetică. Pentru o testare inițială există o serie de teste disponibile pentru evaluarea stării actuale de sănătate. Testul Michigan reprezintă în acest sens o metodă simplă, neinvazivă și precisă de autodiagnosticare. Testul durează aproximativ 2 minute și cuprinde 15 întrebări raportate la evenimentele și simptomele ultimelor 2-3 luni.

„Îmi doresc ca tot mai puține persoane cu diabet zaharat să dezvolte neuropatie diabetică. Și pentru asta avem de luptat împreună, medici și pacienți. Niciun medic nu poate face minuni fără ajutorul pacientului. Pacientul trebuie să se informeze despre ceea ce înseamnă neuropatia diabetică, ce are de făcut și să respecte recomandările profesioniștilor care le veghează sănătatea”, afirmă Dr. Daciana Toma.

„Campania „Stand up your feet!” își propune să intervină asupra fiecărei verigi care poate preveni sau încetini evoluția neuropatiei diabetice: pacienți, profesioniști, familie și decidenți.

Dacă vrem să schimbăm lucruri trebuie ca toți cei implicați să știe despre ce este vorba, să acționeze pentru schimbare și să armonizeze reglementările pentru atingerea scopului propus”, conchide Dr. Daciana Toma.

Campania „Stand up for your feet!” este susținută de Wörwag Pharma România și urmărește creșterea gradului de conștientizare a consecințelor neuropatiei diabetice, a necesității depistării și tratamentului precoce. Inițiativa se desfășoară la nivel internațional și își propune să contribuie semnificativ la îmbunătățirea calității vieții persoanelor ce suferă de diabet, printr-o comunicare și o educație terapeutică adecvate.

Află mai multe despre testare pe website-ul oficial de campanie „Stand up for your feet!”.