De ce îți trece viața prin fața ochilor în preajma morții?

Faptul că aceste povești au atât de multe elemente comune și provin de la persoane din medii culturale diverse indică un posibil mecanism biologic – unul care încă nu a fost demistificat de oamenii de știință. Într-o nouă lucrare publicată luni în Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), cercetătorii de la Universitatea din Michigan au găsit dovezi ale unor creșteri ale activității cerebrale asociate cu conștiința, la doi pacienți care erau pe moarte.

Deși nu este primul studiu de acest gen, ceea ce diferențiază noua cercetare este faptul că este detaliată într-un mod „care nu a mai fost făcut până acum”, a declarat pentru AFP autorul principal, Jimo Borjigin, al cărui laborator este dedicat înțelegerii bazelor neurologice ale conștiinței. Echipa a analizat dosarele a patru pacienți care au murit în urma unui stop cardiac în timp ce erau monitorizați cu electroencefalograme (EEG).

Toți patru au intrat în comă și au fost deconectați de la aparate după ce s-a stabilit că nu mai puteau fi ajutați medical. Când au fost deconectați de la aparate, doi dintre cei patru pacienți – o femeie de 24 de ani și o femeie de 77 de ani – au înregistrat creșteri ale ritmului cardiac, precum și valuri de unde cerebrale în frecvența gamma – cea mai rapidă activitate cerebrală de acest tip, care este asociată cu conștiința.

Ce au arătat studiile din trecut

Studii anterioare – inclusiv o lucrare importantă publicată în 2022 despre un bărbat de 87 de ani care a murit în urma unei căzături – au constatat, de asemenea, creșteri ale undelor gamma la unele persoane în apropierea momentului morții. Lucrarea de la Universitatea din Michigan a mers mai departe, examinând mai în profunzime ce părți ale creierului s-au aprins, activitatea fiind detectată în „zona fierbinte corticală posterioară” – formată din lobii temporali, parietali și occipitali, care sunt asociați cu schimbările de conștiință.

„Dacă această parte a creierului se aprinde, înseamnă că pacientul vede ceva, poate auzi ceva și ar putea simți senzații în afara corpului”, a declarat Borjigin, adăugând că regiunea era „în flăcări”. Activitatea creierului și a inimii au fost monitorizate, secundă cu secundă, în ultimele ore de viață ale pacienților, ceea ce a contribuit la soliditatea analizei, a adăugat ea.

Nu este clar de ce doi dintre pacienți au experimentat aceste semne potențiale de „conștiință ascunsă”, în timp ce doi nu, deși Borjigin a speculat că istoricul lor de crize ar fi putut să le fi pregătit creierul într-un anumit fel. Din cauza dimensiunii mici a eșantionului, autorii au avertizat împotriva unor deducții de amploare.

În plus, nu este posibil să se confirme că pacienții au avut cu adevărat viziuni, deoarece aceștia nu au trăit pentru a povesti. Borjigin speră ca în viitor să colecteze date despre sute de alte persoane – crescând astfel șansele ca unele să supraviețuiască cu adevărat. O modalitate de a face acest lucru ar putea fi crearea unui experiment care să simuleze o experiență aproape de moarte în timp ce pacientul este monitorizat în condiții de laborator.

Bibliografie:

AFP. (2023, May 1). Why does your life flash before your eyes near death? Insider Paper. https://insiderpaper.com/why-does-your-life-flash-before-your-eyes-near-death/