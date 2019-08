De ce e acoperită rețeaua monstrului din Caracal. Informații neexplicate

Ca jurnalist, îmi pare rău că derularea cazului de la Caracal nu m-a prins în țară, că n-am putut să-mi fac meseria după propriile tipare. Cu toate acestea, am „măturat” cât de mult am putut informațiile livrate de colegii mei din presă și am scris în Evenimentul zilei sau pe Facebook când am considerat că pot contribui cu opinia sau datele mele la înțelegerea celor întâmplate cu fetele din Caracal, despre acțiunea deplorabilă a autorităților de acolo sau să emit atenționări argumentate cu privire la știri manipulatoare, aruncate nu-seștie-de-cine reporterilor de teren.